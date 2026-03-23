Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína

El taramundés Francisco Javier A. S., alias "El Tingas", lideraba un red de tráfico de drogas desarticulada en Portugal por la Polícia Judiciária el mes pasado, a la que se encontró un auténtico arsenal de armas de guerra y 1.500 kilos de cocaína. "El Tingas" fue detenido junto a su lugarteniente, el gijonés Óscar Antonio V. F. –con antecedentes por tráfico de drogas–, y también las esposas de ambos, de nacionalidad colombiana.

La "operación Teia Branca/Telaraña Blanca" desarrollada por la Policía lusa ha permitido la incautación de siete fusiles AK-47 Kaláshnikov, varios subfusiles checos Skorpion vz. 61, siete remolques de camión, con otras tantas narcolanchas, 22 coches de alta gama y gran potencia, cinco motos o documentación falsa.

La organización tenía ramificaciones en Portugal y España, e introducía los alijos por la costa lusa y onubense, así como por el río Guadalquivir. Luego transportaba la droga por carretera a España y Europa

Los asturianos tenían a sus órdenes a una rama gallega que disponía de narcolanchas para recoger la droga en alta mar desde barcos nodriza, así como camiones para transportarlas. Las embarcaciones se botaban en el Tajo, en Lisboa, y el río Sado, en Setúbal, desde donde recogían la droga de los barcos que llegaban desde Colombia. Este rama estaba dirigida por un vecino de Vilanova de Arosa que en el pasado habría trabajao para Sito Miñanco. Esta trama disponía de una decena de naves industriales en el norte portugués (Valença, Aveiro, Guarda, Lezíria do Tejo, Setúbal), donde se almacenaban las planeadoras. Custodian las embarcaciones desde la finalización de su construcción hasta su botadura. Compraban los motores fueraborda y trasladar las planeadoras al lugar de botadura, tratando de despistar a los fuerzas de seguridad que pudiesen estar vigilando.

La droga incautada. / Polícia Judiciária

También dirigían otra rama integrada por tres venezolanos que transportaban la cocaína por carretera en coches que disponían de grandes caletas para ocultar la droga. También custodiaban la cocaína en diversos inmuebles. Una parte de la droga se encontró en un coches que se dirigía a cruzar la frontera con España a la altura de Badajoz. El resto de la cocaína estaba en otros coches con caletas bajo los asientos y en una casa.

"El Tingas", que había vivido en La Coruña antes de huir a Portugal, se había instalado en el Algarve. Su segundo, Óscar Antonio V. F., fue juzgado en 2008 por tráfico de hachís que obtenía en el sur de España. Uno de los integrantes fue soprendido con casi 15 kilos de hachís en el peaje de Campomanes. Los dos narcos asturianos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

"Operación Linares"

"El Tingas" estaría relacionado con el gran alijo incautado en la "operación Linares" a mediados del año pasado. El operativo, el mayor éxito de la Policía Nacional en Asturias, se saldó con la detención de siete narcotraficantes y la incautación de 304 kilos de cocaína, que habrían alcanzado un precio en el mercado de 27 millones de euros.

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La droga llegó de Colombia a través de Portugal, en coches que disponían de sofisticadas caletas, como los vehículos incautados en la "operación Teia Branca". Se trata del mayor alijo encontrado en tierra desde la "piedrona" de Villaviciosa, que tenía un alijo inferior, de 275 kilos.