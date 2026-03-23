Caos en la primera jornada de la oficina judicial en Gijón: juicios suspendidos, expedientes por el suelo, funcionarios sin ordenador y la sección de Violencia sobre la mujer bloqueada

La entrada en funcionamiento del nuevo modelo de Oficina Judicial en Gijón ha arrancado este lunes "sumida en el desorden y la confusión", según denuncia el sindicato SPJ-USO. "Pese a las advertencias previas del sindicato, la jornada ha estado marcada por una carencia absoluta de recursos básicos y graves deficiencias logísticas que han forzado la suspensión de juicios y han paralizado la actividad del servicio".

Para SPJ-USO se trata de la "crónica de un colapso anunciado". "Tal y como se preveía tras las fallidas experiencias en Mieres, Langreo y Avilés, el despliegue en Gijón ha replicado errores estructurales que comprometen seriamente el servicio al ciudadano", indica el sindicato.

Expedientes acumulados. / SPJ-USO

Por un lado, denuncian "una infraestructura inexistente, a día de hoy, la reubicación del personal es incompleta. Numerosos funcionarios se han incorporado a sus puestos encontrándose con la ausencia total de equipos informáticos".

Se está haciendo además la mudanza en horario laboral. "La empresa de transporte ha continuado el traslado de expedientes y cajas en plena jornada de trabajo, interfiriendo directamente en el desempeño de la plantilla", denuncia el sindicato.

Hay además "incomunicación y fallos de sistema, ya que varios grupos de trabajo carecen de línea telefónica activa y la aplicación de gestión procesal ha sufrido caídas constantes, demorando horas en resultar operativa".

La cartelería que se ha encontrado el usuario. / SPJ-USO

Por si fuera poco, "la falta de señalización adecuada ha provocado que los usuarios deambulen por el edificio sin poder localizar las nuevas ubicaciones de los órganos judiciales".

Situación crítica en la Sección de Violencia sobre la Mujer

Para SPJ- USO, "es especialmente alarmante el escenario en la sección de Violencia sobre la Mujer de Gijón, que estrena este lunes su comarcalización extendiendo su competencia a todo el Oriente asturiano". Con 10 diligencias urgentes señaladas para este lunes, "el servicio se ha visto bloqueado". A media mañana, la plantilla seguía sin poder operar por fallos informáticos. Además, los tres funcionarios incorporados este lunes carecen de ordenador y de claves de acceso al sistema.

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SPJ-USO considera que "el ciudadano es el principal perjudicado". "Las consecuencias de esta falta de planificación recaen directamente sobre la ciudadanía y, de forma más sensible, sobre las víctimas. Los retrasos derivados de las incidencias técnicas y la falta de medios materiales suponen una espera injustificada y un riesgo de revictimización para quienes acuden hoy a la Sección de Violencia Sobre la Mujer, agravando una situación ya de por sí vulnerable".