Cyrana se suma al "upcycling" en sus tiendas de Oviedo y Gijón: la mejor forma de dar a tus abrigos una nueva vida

El concepto de "upcycling", reutilizar prendas existentes para darles una nueva vida con mayor valor, gana cada vez más protagonismo dentro del sector de la moda. En Oviedo, esta tendencia empieza a consolidarse gracias al creciente interés por la transformación de abrigos de piel en nuevas prendas contemporáneas.

La firma asturiana Cyrana ofrece este servicio desde su atelier situado en la calle Gil de Jaz número 2, en Oviedo, donde asesora a clientas interesadas en transformar antiguos abrigos de piel en nuevas piezas como chaquetas, chalecos o estolas.

Muchas de estas prendas llevan años guardadas en armarios familiares, pero su extraordinaria durabilidad permite reinterpretarlas con un nuevo diseño. "Un abrigo de piel puede durar perfectamente más de treinta años si se conserva bien. Lo que hacemos es adaptarlo a una estética actual para que pueda seguir utilizándose durante muchos años más", explican desde el equipo.

El servicio ha despertado un notable interés en los últimos meses, hasta el punto de acumular listas de espera de entre dos y tres meses para realizar las transformaciones.

Con un proceso que combina diseño, asesoramiento personalizado y trabajo artesanal, Cyrana cuenta con taller propio en la calle Covadonga número 7 de Gijón, donde trabajan peleteros expertos especializados en este tipo de prendas.

Pero la demanda no se limita únicamente a Asturias. "Tenemos clientas de Madrid, Bilbao o Santander, e incluso recibimos llamadas de otras zonas de España interesadas en transformar sus abrigos", cuentan desde el atelier.

Una forma de recuperar prendas con historia y darles una nueva vida.

Cyrana en Gijón

En Gijón, esta tendencia se refleja en el creciente interés por la transformación de abrigos de piel, un servicio que permite rediseñar prendas antiguas y convertirlas en piezas actuales adaptadas a la estética contemporánea.

La firma asturiana Cyrana cuenta con taller propio en la calle Covadonga número 7 de Gijón, donde trabajan peleteros expertos especializados en la transformación artesanal de este tipo de prendas. Muchas de estas piezas llevan años guardadas en armarios familiares, pero su extraordinaria durabilidad permite reinterpretarlas con nuevos diseños. "Un abrigo de piel puede durar perfectamente más de treinta años si se conserva adecuadamente. Lo que hacemos es adaptarlo a una estética actual para que pueda seguir utilizándose durante muchos años más", explican desde el equipo.

El servicio ha despertado un notable interés en los últimos meses, hasta el punto de acumular listas de espera de entre dos y tres meses para realizar las transformaciones.

Debido al creciente número de solicitudes, la firma trabaja también con otros talleres artesanos especializados, lo que permite ampliar la capacidad de producción manteniendo los mismos estándares de calidad.

En total, cinco personas forman parte del equipo que coordina todo el proceso, desde el asesoramiento inicial hasta la entrega final de la prenda transformada. El servicio se ofrece tanto desde el propio taller de Gijón como desde el espacio de asesoramiento situado en la calle Gil de Jaz número 2, en Oviedo, donde las clientas pueden conocer los modelos disponibles y estudiar las distintas posibilidades de transformación.

Una tendencia que poco a poco comienza a consolidarse también en Asturias.