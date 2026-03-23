Más distinciones para la hostelería de Asturias en la Guía Repsol: estos son los nuevos 7 soletes de primavera

“Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

La popular publicación española ha desvelado este mismo lunes sus soletes, una distinciones que premian los siguientes establecimientos: "Lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible, que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano".

En Asturias hay siete nuevos en la guía para este 2026. Son los siguientes: Vinoteca Arbidel, en Ribadesella; Casa Telva, en Valdesoto (Siero); Casa Trabanco (Gijón); El Círculo (Avilés); El Tonel, en Villaviciosa; Willy Food, en Gijón; Patio de Butacas (Pola de Siero) y Tramunte (Santo Adriano).

Larga lista asturiana

Con estos seis nuevos locales, entre los que hay sidrerías, restaurantes, locales de comida rápida y bares, son más de 120 los asturianos que lucen un Solete, que es la calificación más joven de la Guía Repsol, "dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía". Nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

María Ritter se encargó de presentar los Soletes de Primavera en Alcanar, en Tarragona. La idea es facilitar a la gente que vaya viajar en Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, una lista de los sitios en los que tendrá un buen servicio, al tiempo que buena comida y bebida.

Más soles

Repsol desveló el pasado febrero la lista de restaurantes distinguidos con sus soles, en la que también hay novedades en Asturias para la guía de este año. Narbasu, en Cereceda (Piloña) y Cabal (Oviedo) han sido los dos restaurantes -el primero es también hotel- que han logrado el reconocimiento. Son un total de 32 restaurantes los distinguidos en total en la región: dos de ellos con tres soles (la máxima distinción), que son Casa Marcial (La Salgar, Parres), el buque insignia de la familia Manzano, que hizo historia el año pasado al lograr por primera vez en el Principado las codiciadas tres estrellas Michelin; y Casa Gerardo (Prendes , Carreño), un histórico (tiene la estrella más veterana en la región) propiedad de Pedro y Marcos Morán. Además, hay siete con dos soles y 23 con un sol.