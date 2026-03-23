Homenaje de la Universidad de Oviedo a 93 trabajadores de “una especie que cada día escasea más"

“Sin vosotros y vosotras, esta Universidad no iba a ser posible, no sería lo que es”, ha expresado esta mañana el rector Ignacio Villaverde, en lengua asturiana, para ensalzar el compromiso de las 93 personas reconocidas en el acto "Marita Aragón", en el que la Universidad de Oviedo ha entregado sus insignias de oro, plata y a título póstumo.

Con este homenaje, la institución académica asturiana da realce a la dedicación del personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS) y del personal docente e investigador (PDI) que alcanza su jubilación tras décadas de servicio, así como la de quienes formaban parte de la comunidad universitaria y fallecieron el pasado año.

En concreto, las insignias de oro han distinguido a 59 personas que finalizan su relación laboral con la Universidad de Oviedo después de haber cubierto al menos 35 años de servicio, mientras que las de plata se han destinado a 30 trabajadores que han superado los 25 años en la institución académica. A ellas, se han sumado cuatro concedidas a título póstumo al personal fallecido durante el pasado 2025, a quien se ha dedicado un emotivo minuto de silencio.

Una especie "que cada día escasea más"

Durante su intervención, Ignacio Villaverde ha hecho referencia a un poema de Olvido García Valdés para dirigirse a las personas homenajeadas y subrayar que pertenecen “a esa especie que cada día escasea más, las personas que empujan, que se comprometen y que hacen posible lo que parece inalcanzable”. Además, ha añadido que “si la Universidad de Oviedo es lo que es, es gracias a vosotros y vosotras; porque si empuja, es porque empujasteis; porque vosotras y vosotros habéis cambiado vidas”

“Sé bien que en ocasiones no hemos estado a la altura de vuestras expectativas e incluso las hemos frustrado. Por desgracia, esto ya no tiene remedio, y de poco sirven mis palabras para pediros excusas. Sin embargo, estoy seguro de que os sentís profundamente universitarios y, a pesar de todo, agradecidos a esta institución a la que habéis servido con tanta lealtad”, ha admitido Villaverde.

El acto ha contado con la intervención de María Remedios Fernández Blanco, la galardonada con más años de antigüedad del PTGAS, así como con las palabras de José Antonio Corrales González, en representación del colectivo docente e investigador que alcanza su jubilación.

La gratitud de Villaverde

El máximo dirigente de la institución académica asturiana ha subrayado la carga emocional de este acto, tanto a nivel institucional como propio: “Del mesmo xeito que formades parte con nome propio da historia da Universidá de Uviéu, formades tamén parte da mía historia, da mía pequena e humilde historia persoal e universitaria. Por esto touvos agradecido, como el voso rector falando nel nome da institución a la que servistes; e como compañeiro que medrou al lado de muitos de vós. Gracias de corazón”.

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Antes de concluir el acto, en el que las personas condecoradas han recibido una insignia y un diploma acreditativo, Ignacio Villaverde ha transmitido sus mejores deseos para el periodo vital que acaban de iniciar: “La vida sigue y, si el tiempo nos respeta, simplemente habéis cerrado una de sus etapas y abierto una nueva. Aún os queda mucho por hacer”.