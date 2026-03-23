La matemática y catedrática de la Universidad de Oviedo María Ángeles Gil, imagen de un cupón de la ONCE para resaltar a las mujeres científicas

La matemática María Ángeles Gil Álvarez, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo y referente en el ámbito de la estadística, protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 28 de marzo dentro de la serie "Mujeres con Ciencia". La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España, llevará la imagen de la investigadora en cinco millones y medio de cupones distribuidos por todo el país.

La presentación del cupón tuvo lugar el pasado 19 de marzo en la Sala del Pendón de la Real Colegiata de San Isidoro, en León, en un acto en el que participaron, entre otros, el abad de la colegiata, Luis García; el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; el alcalde de León, José Antonio Díez, y la propia homenajeada.

La matemática María Ángeles Gil, en el centro, durante la presentación del cupón. / LNE

Trayectoria en la Universidad de Oviedo

María Ángeles Gil nacida en Valladolid en el seno de una familia de origen leonés, es licenciada en Matemáticas, en la especialidad de Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad de Valladolid, y doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Oviedo. En esta institución asturiana ha desarrollado su carrera académica hasta convertirse en catedrática del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática, del que hoy es profesora emérita.

Su trabajo investigador se ha centrado en el análisis de datos complejos, especialmente aquellos que no se reducen a cifras exactas y que incorporan valoraciones humanas o información imprecisa. Junto a su grupo de investigación, ha desarrollado métodos matemáticos y estadísticos orientados a extraer conclusiones fiables en ámbitos como las ciencias sociales, las biomédicas o las tecnológicas. El reconocimiento sitúa en primer plano una trayectoria científica consolidada y vinculada desde hace décadas a la Universidad de Oviedo.

Gil recibió en 2014 la Medalla de Plata del Principado de Asturias y en 2021 la Medalla de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)-FBBVA. Además, es académica de número de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería y miembro de honor del Real Instituto de Estudios Asturianos.

La serie "Mujeres con Ciencia" de la ONCE reúne a académicas de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. La colección quiere dar visibilidad a investigadoras pioneras en sus respectivos campos. La propia academia recordó que no nombró a su primera académica de número, la asturiana Margarita Salas, hasta 1988 y que hasta 2012 solo había contado con tres mujeres en esa categoría.

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