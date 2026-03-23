Multado con 200 euros por el anuncio de control de la A-66 en Asturias: la Guardia Civil vigila a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha extremado la vigilancia a pocos días del inicio del puente de Semana Santa, que tendrá lugar en apenas una semana. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han denunciado en una semana a 6.863 y niños (más de 980 al día) por no llevar puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil, de los que el 69,3% circulaban por carreteras convencionales.

Durante la campaña, 6.405 adultos fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad: 3.289 conductores, 1.426 pasajeros de los asientos delanteros y 1.690 de los traseros. Todos ellos, expuso la DGT, "no viajaban debidamente protegidos en sus vehículos en caso de haber sufrido un siniestro de tráfico".

"Está demostrado que el cinturón de seguridad, además de reducir en un 50% el riesgo de fallecer en un siniestro de tráfico, protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas. En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es cinco veces menor si se lleve puesto el cinturón de seguridad", según la DGT.

Y eso no es todo, durante el último fin de semana, la DGT ha avisado a través de los diversos paneles informativos que tienes distribuidos por autovías como la A-6 o la A-66 el mensaje de "Control de ITV en vigor". Y es que, en la actualidad hay miles de vehículos que no han renovado la Inspección Técnica de su vehículo, una medida que es obligatoria y cuyo incumplimiento es motivo de sanción. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) advierte del envejecimiento del parque de vehículos en España, del retraso de los vehículos en la ITV y del aumento de defectos detectados en las inspecciones.

Igualmente, la asociación lamenta la elevada antigüedad del parque de turismos, que en 2025 alcanzó los 14,5 años de media, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). "España cuenta con un parque de turismos envejecido, con alto kilometraje y, en muchos casos, con falta de mantenimiento y, consecuentemente, retrasos en la inspección técnica e, incluso, los que no llegan ni a presentarse. Los datos demuestran que esta combinación incrementa la probabilidad de detectar defectos graves y está asociada a una mayor siniestralidad vial. Por ello, es clave garantizar que todos los vehículos estén con la ITV al día", ha explicado el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz. El estado de la ITV de un turismo y su antigüedad tiene también relación con su siniestralidad vial. A medida que aumenta la edad del vehículo, crece el porcentaje que circula con la inspección técnica caducada en el momento del siniestro. Además, datos de la DGT muestran que, en vías interurbanas, el 4% de los turismos de entre 5 y 9 años implicados en siniestros viales tiene la ITV caducada. Este porcentaje se duplica, hasta el 8%, en aquellos con más de 15 años y sigue ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el 12% en los vehículos de 25 años o más. Es decir, los turismos involucrados en siniestros con víctimas mortales son, de media, significativamente más antiguos.

Cabe recordar que en España, no tener la ITV en regla es una infracción grave que conlleva sanciones económicas, sin pérdida de puntos en el carnet. La multa estándar por circular con la ITV caducada o desfavorable es de 200 euros.