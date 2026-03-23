La patronal asturiana de la hostelería ya no prevé crecimiento y espera que la campaña turística "no sea peor que la del año anterior" por los efectos de la guerra
El presidente de Otea señala que el impacto aún no se notará en Semana Santa, aunque le preocupan las "restricciones" en el AVE a la región
Los efectos de la guerra se notarán en el turismo en Asturias. La patronal Otea ya cuenta con ello y por eso su presidente, Javier Martínez, desea que la campaña que arranca con esta Semana Santa y que proseguirá en verano "no sea peor que la del año anterior".
La palabra crecimiento de la que se hablaba a principios de año ha quedado en cuarentena ante los efectos económicos de la guerra, que ya se nota en unos precios de los carburantes que tendrán efectos en los desplazamientos. No obstante, el presidente de Otea considera que el efecto aún no se notará en Semana Santa. "Para esta Semana Santa sí nos pueden afectar otros temas como las restricciones en el servicio ferroviario del alta velocidad (AVE) que conecta la región por las obras, pero aún es pronto para que se noten los impactos por la guerra", señaló Javier Martínez, que reconoció que de cara al verano la situación cambia y que si se prolonga el conflicto sí impactará en la principal campaña turística del año. Por eso, el presidente de Otea confía en que "esta campaña no sea peor que la del año anterior".
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- Baldomero Argüelles sufrió una indisposición que le hizo caer al suelo cerca del incendio, se intoxicó con el humo y luego resultó alcanzado por el fuego, según la autopsia
- Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento
- Las amenazas de 'La Santa', la organización de narcos afincada en Gijón, a 'El Panameño': 'Va a correr la sangre
- La carretera más peligrosa de España: un cóctel de velocidad excesiva y maniobras peligrosas