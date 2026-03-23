La patronal asturiana de la hostelería ya no prevé crecimiento y espera que la campaña turística "no sea peor que la del año anterior" por los efectos de la guerra

Los efectos de la guerra se notarán en el turismo en Asturias. La patronal Otea ya cuenta con ello y por eso su presidente, Javier Martínez, desea que la campaña que arranca con esta Semana Santa y que proseguirá en verano "no sea peor que la del año anterior".

La palabra crecimiento de la que se hablaba a principios de año ha quedado en cuarentena ante los efectos económicos de la guerra, que ya se nota en unos precios de los carburantes que tendrán efectos en los desplazamientos. No obstante, el presidente de Otea considera que el efecto aún no se notará en Semana Santa. "Para esta Semana Santa sí nos pueden afectar otros temas como las restricciones en el servicio ferroviario del alta velocidad (AVE) que conecta la región por las obras, pero aún es pronto para que se noten los impactos por la guerra", señaló Javier Martínez, que reconoció que de cara al verano la situación cambia y que si se prolonga el conflicto sí impactará en la principal campaña turística del año. Por eso, el presidente de Otea confía en que "esta campaña no sea peor que la del año anterior".