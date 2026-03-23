La Policía Nacional emite una alerta general que llega a los asturianos: "No acerques la tarjeta de crédito al teléfono. Van a sacar todo tu dinero"

Tal y como está la economía hoy en día es normal que miremos la cuenta del banco cada poco y comprobemos nuestros ahorros, gastos e ingresos. Por ello, cada vez que llega una notificación del banco o de un pago, nos sobresaltamos y tratamos de solventar el error (en caso de que lo haya) lo antes posible.

Sin embargo, los ciberdelicuentes han usado el temor y la preocupación de los ciudadanos como una herramienta para robarles su dinero, aprovecharse de ellos y vaciar sus cuentas. Se trata de la estafa del Relay Attack y la Policía Nacional ha querido alertar sobre este delito a través de su canal oficial de redes sociales.

"Primero te envían un sms con el nombre de tu banco alertando de un supuesto inicio de sesión o de un cargo no autorizado. En este mensaje te facilitan un número de teléfono para que te pongas en contacto con ellos y se hacen pasar por un empleado del banco para que canceles esta supuesta operación. sin embargo, lo que quiere es obtener tus datos de manera fraudulenta. el falso empleado te enviará un mensaje por whatsaap para que te descargues una aplicación y te pedirá que acerques tu tarjeta de crédito o de débito para que esta lea tus datos. Así, mediante tecnología NFC consiguen robar los datos de tu tarjeta. Acto seguido, facilitará toda esta información a una persona que se encuentra en el cajero de un banco preparado para extraer todo tu dinero".

La Policía Nacional recuerda que desconfíes siempre de este tipo de llamadas ya que un banco "nunca se va a poner en contacto contigo de esta forma" en casa de que se detecte una incidencia.

Un caso real de estafa

El caso de estafa asturiano fue así. El perjudicado recibió un SMS en su teléfono móvil, suplantando a su entidad bancaria, siendo posteriormente contactado por los presuntos estafadores, quienes le transmitieron una serie de instrucciones que debía realizar para anular una supuesta trasferencia fraudulenta y acceso ilegítimo que se estaba realizando en su banca online. Como consecuencia de los hechos descritos, la víctima realizó varias transferencias por un valor total de 10.180 euros.

Cuando tuvo conocimiento de la estafa, la víctima formuló la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil - la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), perteneciente a la Cibercomandancia, siendo traspasada la misma a su equipo, quien se hizo cargo de la investigación.

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Fruto de la investigación desarrollada, se consiguió esclarecer el delito y localizar a su presunto autor, que está siendo investigado por su supuesta participación en los hechos delictivos descritos.