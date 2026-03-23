El Principado blinda la Quinta de los Selgas, en Cudillero, y la colección de arte de Cajastur con la máxima protección patrimonial

El Gobierno del Principado, reunido hoy en Pola de Lena ha declarado bienes de interés cultural (BIC) de la Quinta de la Fundación Selgas-Fagalde, en la localidad de El Pito (Cudillero), y de la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur). "Esta decisión garantiza la salvaguarda y la vinculación con la comunidad de dos conjuntos artísticos muy relevantes, que incluyen obras de gran valor y de notable trascendencia para el Principado", manifiestan desde el Ejecutivo regional.

La Quinta de los Selgas es uno de los conjuntos patrimoniales más singulares y valiosos de Asturias, integrado por un palacio construido a partir de 1883, que conserva gran parte de su decoración original y alberga obras de arte y una extensa colección de mobiliario y elementos decorativos; sus jardines históricos, el pabellón de los tapices, la iglesia‑panteón de Jesús Nazareno, la casa rectoral y las escuelas y la colección de arte reunida a partir de 1885 por los hermanos Fortunato y Ezequiel de Selgas, promotores de importantes obras sociales en la segunda mitad del siglo XIX. Su legado, donado a la Fundación Selgas‑Fagalde en 1991, incluye pinturas, esculturas, artes decorativas y documentación. A todo ello se suma el legado documental y bibliográfico.

Entre las obras de arte vinculadas a la Quinta está el cuadro "La Anunciación de la Virgen", atribuida a El Greco y declarada BIC en 2024, tras un intento de venta por parte de la Fundación propietaria en 2020 al Museo de Bellas Artes de Budapest, en Hungría, para sanear sus cuentas. La operación fue bloqueada por el Ministerio de Cultura al declarar la obra inexportable. El cuadro, un óleo sobre lienzo de 109 x 57 centímetros, es un versión reducida, con algunas mínimas variantes, del que pintó el artista cretense para la capilla Oballe de Toledo.

La Consejería de Cultura del Principado inició el proceso para proteger el conjunto de los Selgas en junio de 2023 y ha reunido informes favorables a la declaración BIC de la Real Academia de la Historia, del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA).

Cesión en depósito al Principado

El Ejecutivo asturiano también ha dado hoy su aprobación a la declaración BIC de la colección de arte vinculada a la Caja de Ahorros de Asturias, Cajastur, considerada "uno de los ejemplos más destacados de mecenazgo artístico desarrollado en Asturias entre 1940 y la primera década del siglo XXI". La colección reúne más de 1.500 obras de pintura, dibujo y escultura mayoritariamente de autores asturianos del siglo XX, además de una selección de artistas del XIX y algunos de fuera de la comunidad. Su titularidad se reparte entre la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias y Unicaja y su origen se remonta a 1945, tras la fusión de las cajas y montes de piedad de Oviedo y Gijón. Durante décadas, estas instituciones promovieron exposiciones itinerantes con fondos de la colección por Asturias y así contribuyeron a la difusión de la creación contemporánea.

"La amplitud, representatividad y relevancia como testimonio del coleccionismo institucional merecen la máxima protección patrimonial", sostienen desde el Gobierno asturiano, que el pasado 5 de febrero firmó un acuerdo de intenciones con la propiedad, por el cual la entidad financiera cederá en depósito al Principado las obras integradas en la Colección Unicaja, entre ellas 172 que se encuentran actualmente fuera de comunidad y que regresarán a Asturias en los próximos meses.

Noticias relacionadas

El conjunto incluye obras, entre otros, de Joaquín Vaquero Turcios, Pablo Maojo, Antonio Suárez, Vicente Pastor, Maite Centol, Alejandro Mieres y Amado González Favila.