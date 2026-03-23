Queipo ficha a un exrector y a un exgerente de la Universidad de Oviedo para reforzar su equipo en el PP asturiano

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, incorpora a su equipo de dirección en el partido al exrector de la Universidad de Oviedo Vicente Gotor y al exgerente de la institución académica José Antonio Díaz Lago. La incorporación se produce dentro de un proceso, ya iniciado hace semanas, con el los populares quieren reforzar su núcleo duro y afianzar su proyecto político con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2027 y la posibilidad de alcanzar el gobierno en Asturias. El anuncio quedará formalizado en el comité ejecutivo autonómico que el partido celebra esta misma tarde.

La entrada de Gotor y Díaz Lago se suma a los cambios anunciados hace semanas por Queipo para adaptar la estructura del partido a los equilibrios surgidos de los últimos congresos locales y seguir perfilando un organigrama de mayor peso político y técnico. En la última reunión del comité ejecutivo autonómico, Queipo ya expresó su intención de crear una nueva Vicesecretaría de Hacienda y Sector Público, llamada a desempeñar un papel relevante en la definición de la estrategia fiscal del partido y en su propuesta de reorganización de la administración autonómica. Será ese el puesto que asumirá José Antonio Díaz Lago, quien a su larga trayectoria en la Universidad de Oviedo suma un periodo en el Gobierno de Sergio Marqués como director general de Economía.

La entrada de Gotor y Díaz Lago refuerza el equipo de Queipo con dos nombres de trayectoria reconocida en los ámbitos académico y de gestión pública. El primero fue rector de la Universidad de Oviedo entre 2008 y 2016, mientras que el segundo ocupó la gerencia de la institución en dos etapas, entre 2000 y 2008 y de nuevo desde 2022 hasta su reciente salida del cargo, en diciembre de 2025.

Dos perfiles de peso

Vicente Gotor, nacido en Calatayud en 1947, es químico y catedrático de Química Orgánica. Desarrolló la mayor parte de su carrera académica en la Universidad de Oviedo, de la que fue rector durante ocho años tras imponerse en las elecciones de 2008 y ser reelegido en 2012. Antes de acceder al Rectorado, dirigió el departamento de Química Orgánica e Inorgánica.

José Antonio Díaz Lago es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un máster en Dirección Financiera y Control y es funcionario del cuerpo técnico de Hacienda de la Administración del Estado. A lo largo de su trayectoria desempeñó responsabilidades como secretario del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, jefe de estudios del Consejo Económico y Social, presidente de SADEI, miembro del Comité Ejecutivo y tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo y director económico-financiero y de control de Hunosa entre 2012 y 2018.

Antes de su etapa más reciente en la Universidad de Oviedo, Díaz Lago acumuló además experiencia directa de gestión en la Administración autonómica. Fue director regional de Economía en el Gobierno de Sergio Marqués y jefe de servicio de Presupuestos en la Consejería de Hacienda del Principado, dos responsabilidades que consolidaron su perfil como técnico especializado en planificación económica, control del gasto y gestión presupuestaria dentro del sector público asturiano.

En su primera etapa como gerente de la Universidad de Oviedo participó en la reorganización y saneamiento de las cuentas de la institución, y en la segunda impulsó avances en los modelos de financiación de centros, institutos y departamentos, además de la aprobación anticipada de los presupuestos universitarios.

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Con estos nombramientos, el líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, da entrada a dos perfiles con peso institucional y amplia experiencia profesional en un momento en el que el partido busca consolidar su estructura y fortalecer su proyecto político en Asturias.