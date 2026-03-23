Queipo plantea un paquete de avales, ayudas y rebajas fiscales para paliar la crisis y apuntalar su imagen de alternativa

Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular de Asturias, ha aprovechado este lunes su intervención ante el Comité Ejecutivo autonómico del PP de Asturias para lanzar una serie de propuestas económicas para atajar los efectos de la guerra en Oriente Medio. La iniviativa busca reforzar el perfil de alternativa del PP asturiano al Gobierno de Adrián Barbón.

En ese sentido, proclamó al PP como "la casa común de todos los asturianos que quieren un cambio" y representar "a esa mayoría adulta y silenciosa" que se sitúa "entre la resignación de unos", en alusión a la izquierda, "y el ruido de otros", en alusión a Vox. Queipo ha insistido en que el tiempo del socialismo asturiano se agota "porque ni tienen proyecto, ni tienen gestión, ni tienen credibilidad" y, por tanto, solo les queda "la propaganda, el ataque al adversario y el intento desesperado de tapar sus propios problemas", pero ha advertido de que ese cambio "que se nota en la calle" no vendrá solo y requiere "trabajo, escuchar, proponer y convencer".

En el transcurso del Comité Ejecutivo del partido se ha anunciado la incorporación al equipo de Álvaro Queipo del exrector de la Universidad de Oviedo Vicente Gotor, y del exgerente de la institución académica, que formó parte del gobierno de Sergio Marqués, José Antonio Díaz Lago, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Queipo articuló buena parte de su discurso sobre cinco medidas dirigidas a amortiguar los efectos de la inestabilidad geopolítica en la economía asturiana, con un mensaje centrado en el apoyo a empresas, autónomos y familias. “Somos la alternativa que Asturias está esperando. La alternativa de la gestión frente al desgobierno. La alternativa de las propuestas frente al ruido”, proclamó.

El líder del PP defendió, en primer lugar, “reforzar de verdad la línea de avales de Asturgar”, con el fin de dotarla de más recursos y orientarla a lo que, a su juicio, hoy necesita el tejido productivo asturiano, ofreciendo “liquidez, tesorería y oxígeno para seguir adelante”. El planteamiento es convertir esa herramienta en una vía de respaldo inmediato para empresas que atraviesan un contexto de incertidumbre marcado por el encarecimiento de costes y las tensiones internacionales.

Junto a esa medida, Queipo planteó una “línea extraordinaria de ayudas directas” para las empresas exportadoras, con el objetivo de compensar sobrecostes logísticos y facilitar la apertura de nuevos mercados. En su discurso ante la dirección autonómica del partido, el dirigente popular sostuvo que Asturias necesita reaccionar con rapidez ante una coyuntura que afecta de forma especial a los sectores con mayor exposición exterior y reclamó una respuesta que no se limite a la espera o al diagnóstico.

Cinco medidas ante la crisis

El bloque económico se completa con un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos para pymes y autónomos, una medida pensada para dar margen a quienes sufren tensiones puntuales de costes o tesorería. A ello sumó bonificaciones temporales en tasas autonómicas para los sectores más afectados por la situación actual, en un intento de aliviar la carga sobre actividades especialmente sensibles a la evolución del contexto internacional.

La quinta gran propuesta vuelve a colocar la política fiscal en el centro del discurso del PP. Queipo apostó por “deflactar en un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF” y actualizar las deducciones para evitar, según dijo, que la inflación siga funcionando como “una subida encubierta de impuestos”. El planteamiento enlaza con una de las banderas habituales del partido, la rebaja fiscal, pero en este caso aparece presentada como una medida de choque para proteger la renta disponible de las familias asturianas.

El discurso de Queipo no se limitó, sin embargo, a un catálogo técnico de propuestas. El dirigente popular quiso insertar esas medidas en una estrategia política más amplia con la que busca proyectar al PP como una fuerza preparada para gobernar. En ese sentido, reivindicó los tres ejes de actuación del partido (“oportunidades, gestión y asturianía”) y defendió que su partido no va a dejar de presentar iniciativas “para paliar los efectos de la inestabilidad geopolítica” y para corregir, a su juicio, la falta de rumbo del Ejecutivo autonómico.

Críticas a Barbón

En ese contexto, Queipo lanzó una ofensiva política muy dura contra Adrián Barbón. Queipo aprovechó su intervención para acusar al presidente del Principado de no responder a las preguntas formuladas por el PP en la Junta General sobre tres cuestiones concretas: la ejecución presupuestaria, el préstamo de seis millones de euros a Duro Felguera y la información disponible sobre la extracción de carbón en Asturias, revelada por LA NUEVA ESPAÑA. “Por supuesto, no respondió. Hizo lo que hace siempre: atacarme a mí para no responder”, afirmó.

Presentó al Gobierno asturiano como un Ejecutivo agotado, sin dirección y con una gestión deficiente de los recursos públicos. Afirmó que Asturias sufre “siete años de desgobierno y de fracaso” y definió al gabinete de Barbón como “un Gobierno sin nadie al volante”.

Queipo cifró en 465 millones de euros el dinero que quedó sin ejecutar en el último ejercicio y elevó a 1.300 millones la diferencia acumulada entre lo presupuestado y lo realmente invertido en la legislatura. A su entender, esa brecha tiene consecuencias directas sobre políticas como la vivienda, las infraestructuras, la educación o la atención a mayores y dependientes. También cargó contra la gestión del préstamo a Duro Felguera al asegurar que el Ejecutivo autonómico “nos ha mareado, nos ha mentido y va a perder 6 millones de euros de todos los asturianos”.

Respecto al conflicto entre el Principado y el Ministerio de Transición Ecológica sobre las autorizaciones de las minas de carbón activas, Queipo consideró que es una muestra más de la falta de control del Gobierno autonómico. Según sostuvo, el hecho de que el Instituto para la Transición Justa no tuviera constancia de esa actividad hasta marzo de 2025 refleja "un problema de coordinación y de credibilidad institucional" que, a su juicio, debilita al Principado incluso ante administraciones del mismo signo político.

Al cierre de su intervención, Queipo vinculó su paquete de medidas "anticrisis" a otras iniciativas que el PP viene defendiendo, como una reforma fiscal, una ley de vivienda, una ley de simplificación administrativa y nuevas acciones de apoyo a autónomos, ganaderos y servicios públicos. “Podemos asegurarles a los asturianos que, pese a quien pese, nosotros no dejaremos de proponer las medidas que Asturias necesita”, señaló.

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“Queremos una Asturias que invierta. Una Asturias con menos impuestos”, resumió, en una formulación que concentra buena parte de la estrategia con la que el partido quiere llegar al próximo ciclo electoral.