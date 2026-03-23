El rector de la Universidad de Oviedo niega que la llegada de universidades privadas vaya a ser “foco de atracción” de alumnos de fuera

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, descartó que la apertura de universidades privadas o de centros vinculados a ellas en Asturias vaya a convertir la comunidad en un foco de atracción para estudiantes de otras autonomías. Según señaló, esa circunstancia “no lo ha sido en ningún sitio” y, a la vista de lo ocurrido en otras comunidades, la implantación de este tipo de instituciones no ha supuesto ni un aumento del alumnado procedente del exterior ni una capacidad real para retenerlo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió los decretos del Gobierno asturiano que permiten la implantación de centros asociados a universidades privadas argumentando que evitaría la salida de Asturias de estudiantes del Principado.

Evolución de la matrícula

Villaverde expresó este lunes su confianza en que la Universidad de Oviedo continúe creciendo “poquito a poco” pese a la autorización de centros privados. En este sentido, advirtió de que las cifras de captación que manejan estas instituciones pueden resultar “engañosas”, ya que buena parte de su oferta académica se imparte en modalidad online o híbrida.

Sobre una posible merma de estudiantes en la universidad pública como consecuencia de la llegada de centros privados a Asturias, el rector recordó que el volumen de alumnado responde, en última instancia, a una “cifra finita”, marcada cada año por las pruebas de acceso a la universidad. Pese a ello, aseguró que la institución confía en mantener la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años. También destacó que la Universidad de Oviedo cubre prácticamente la totalidad de su oferta y expresó su deseo de sostener ese avance gradual, “a pesar del invierno demográfico”.

Acto de reconocimiento al personal

Las declaraciones de Villaverde se produjeron antes del inicio del acto Marita Aragón de entrega de insignias de oro y plata con motivo de las jubilaciones del personal de la Universidad de Oviedo, así como de varios reconocimientos concedidos a título póstumo.

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En total, la institución otorgó este lunes 93 distinciones. De ellas, 59 insignias de oro recayeron en personas que concluyen su relación laboral con la Universidad tras haber prestado al menos 35 años de servicio. Además, se concedieron 30 insignias de plata a trabajadores con más de 25 años de trayectoria y otras cuatro, a título póstumo, a empleados fallecidos durante 2025.