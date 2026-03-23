Los tres asturianos, junto a miles de personas más en el mundo, que cooperan en que puedas mirar el móvil y saber en segundos qué tiempo hará el fin de semana cuando te interesa

Eso tan simple como consultar en el móvil la aplicación del tiempo para saber en cuestión de segundos qué va a hacer el fin de semana o en las vacaciones de Semana Santa –a la vuelta de la esquina, por cierto– conlleva un gran trabajo detrás. «Detrás de todos esos pronósticos hay millones de observadores en todo el mundo sin cuyos datos no podríamos hacer predicciones», advirtió este lunes Ángel Gómez, delegado en Asturias de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Y entre esos millones de personas repartidos por todo el planeta, voluntarios desinteresados movidos por su simple afición a la meteorología, figuran Verónica Menéndez Fernández, Pascual Velasco Suárez y José Ignacio Fernández Roza. Estos tres asturianos recibieron un reconocimiento de la Aemet en Oviedo por su labor y apoyo al frente de las estaciones de recogida de datos meteorológicos que tienen en sus domicilios. Una distinción que se entregó con motivo del Día mundial de la Meteorología, bajo el lema «Observar hoy para proteger el mañana», una fecha en la que se conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo de 1950, del convenio por el que se creó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Asistentes al acto, este lunes, en Oviedo. / Fernando Rodríguez

«Toda la vida, desde muy joven» lleva Pascual Velasco dedicado a observar los fenómenos meteorológicos y a apuntarlos. Para celebrar el Día de la Meteorología, en el que fue reconocido, decidió mirar qué tiempo hizo un 23 de marzo como este lunes pero de 2004, el año en el que empezó oficialmente de colaborador en su estación de La Caridad (El Franco). «Pues fue un día como hoy, con buen tiempo, pero tres días después, el 26, resulta que nevó», explicó este franquino, ahora jubilado, a quien fue su abuelo el que le metió el gusanillo de la meteorología.

Montó una estación en su casa porque la que había en su concejo empezó a fallar y no se recogían datos. «Vinieron un día técnicos de Santander, me ofrecieron la posibilidad y desde hace 22 años colaboro oficialmente», explica. En más de dos décadas lo que más le ha llamado la atención el cambio en la periodicidad de las lluvias: «Más o menos llueve lo mismo, hablamos de entre 900 y 1.300 metros cúbicos al año. Pero lo hace cuando le da la gana. Antes, a partir de enero o febrero ya empezábamos a quitarla la camisa, y ahora sigue lloviendo. Digamos que llueve más concentrado».

Más o menos hace la misma descripción de la pluviometría Verónica Menéndez, cartera rural que controla una estación en Cereceda (Allande) junto a su marido Jorge García y la ayuda también de sus dos hijos. Suman dos décadas después de recoger el testigo de una boalesa que se retiró por avanzada edad. «Nos gusta mucho y mi marido es también aficionado a la astronomía», explica. Toman datos de la lluvia, la temperatura y ahora esperan a que la Aemet les facilite un anemómetro para registrar el viento.

Precisamente los cambios de dirección es lo que le llama la atención de todos estos años. «Antes era habitual del norte y del oeste, y ahora predomina sobre todo del Sur, algo que hace más daño porque tira más árboles y genera más destrozos», describe. «Llueve quizás lo mismo, pero a rachas, es más inestable».

No es así en La Rimada (Sariego), donde tiene la estación el informático José Ignacio Fernández, quien empezó con su tío, ya fallecido, que era guarda del extinto Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), quien se encargaba de una estación en El Pevidal hasta que se jubiló. Fernández asegura que ahora llueve menos: «Bajó al año entre un 5 y 8%». Ve el dato «preocupante».

Entre todos da sentido a ese lema bajo el que se celebra el Día de la Meteorología de este año: «Observar hoy para proteger el mañana».