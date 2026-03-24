Absuelto un ovetense tras pasar un año en prisión provisional acusado de violar a una discapacitada

Un ovetense ha pasado más de un año en la cárcel –de febrero de 2025 a marzo de 2026– tras ser acusado de agredir sexualmente a una discapacitada mental a lo largo de nueve meses en su casa de Oviedo. Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia considera que no hay prueba alguna de tal agresión, por la que la Fiscalía reclamaba 14 años de prisión, otros 9 de libertad vigilada y el pago de 25.000 euros de indemnización. Para el tribunal, la denunciante no ha sido coherente ni es creíble.

El hombre, defendido por el letrado Manuel Vicente Vallina, negó en todo momento que hubiese agredido sexualmente a la joven, nacida en 2003, y que padece un retraso en su madurez, con un coeficiente intelectual límite y edad mental propia de una persona de 15 ó 16 años. Además, la mujer está diagnosticada de esquizofrenia. Por ello tiene reconocida administrativamente un grado de discapacidad del 66 por ciento.

La joven se encontraba en una situación precaria económicamente, sin tener dónde vivir dado que tenía una mala relación con su familia, por lo que convivió con una amiga suya hasta que, con motivo de una discusión entre ellas, en mayo de 2024, fue acogida por el procesado, un hombre con antecedentes penales no computables, en el domicilio de éste sito en Oviedo. Allí estuvo hasta el 10 de febrero de 2025 en que lo abandonó. A pesar de la denuncia presentada por la joven a continuación, "durante ese periodo de tiempo no consta que fuese objeto de tocamientos lúbricos por parte del acusado, ni que fuese obligada a mantener relaciones sexuales", según reza la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del tribunal, el magistrado Javier Domínguez Begega.

Poco creíble

El tribunal no considera que haya una prueba "mínimamente apta" para concluir la autoría criminal del acusado. En primer lugar, el médico forense expone que la denunciante es una persona más manejable e influenciable, y que es más difícil que fabule o invente cosas, pero no se excluye que pueda ser así, porque su inmadurez sugiere que ha podido desfigurar la realidad de la relación convivencial en el mismo domicilio, atribuyendo al procesado un grave delito de forma escasamente fiable.

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Como señala el fallo, aparte de que la mujer no presenta lesiones, ni psíquicas ni físicas –lo que le resta credibilidad–, es extraño que las agresiones se extendiesen a lo largo de nueve meses y casi todos los días, y no hiciese partícipe de esta situación a su amiga. La joven declaró que su madre conocía la situación, pero ésta no parece haberle dado crédito, toda vez que no trató de ponerle remedio, resalta el fallo. Además, el tribunal no descarta intenciones espurias, ya que la denuncia se produjo cuando el propietario de la vivienda comenzó a reclamarle un cantidad por quedarse en su vivienda.