La AEMET alerta del drástico cambio de tiempo en Asturias: a partir del miércoles llega el frío y los avisos a la costa

Se acabó el tiempo primaveral en Asturias. A partir del miércoles la situación cambia de forma drástica y vuelve el frío. Se espera un descenso notable de las temperaturas y vientos en todo el litoral asturiano. Además, la cota de nieve baja el jueves hasta los 900 metros.

"El ambiente será frío para la época del año", advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La primavera da un paso atrás. El miércoles descienden las temperaturas y lloverá. Empezará en el litoral por la mañana y terminará lloviendo en toda la región.

La caída de las temperaturas será especialmente notable el viernes. En Cangas del Narcea, por ejemplo, las mínimas se situarán en los 2 grados y no subirán de los 15. Los ovetenses oscilarán entre los 6 y los 14; los gijoneses, entre los 8 y los 14 y los avilesinos, entre los 9 y los 14.

Al frío se suma una alerta en el litoral por fenómenos costeros, que se activa a las cuatro de la tarde del miércoles hasta la madrugada.

El tren de borrascas

La actual temporada 2025-2026 es más borrascosa desde al menos la 2017-2018, cuando el grupo suroeste europeo de servicios meteorológicos nacionales, entre ellos la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), comenzó a nombrar borrascas de alto impacto para la población.

El tren de borrascas más intenso se produjo en apenas cuatro semanas de enero y febrero, con Harry (16 de enero), Ingrid (20 de enero), Joseph (25 de enero), Kristin (27 de enero), Leonardo (2 de febrero), Marta (5 de febrero), Nils (10 de febrero), Oriana (11 de febrero) y Pedro (17 de febrero).

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La última borrasca, de nombre Therese, está causando estragos en Canarias, donde las lluvias intensas, viento y fenómenos costeros han provocado más de 400 incidentes y hay casi 2.300 personas sin electricidad son los efectos más destacados de la borrasca a su paso por el Archipiélago.