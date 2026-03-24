Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 24 de marzo de 2026

Oviedo

Coloquio sobre los recorridos del Camino de Santiago a su paso por Asturias

El Club acoge a las 19.30 horas un coloquio sobre el Camino de Santiago a su paso por Asturias con José Ramón Alonso Fernández, autor de un libro que explora el recorrido en la región. En el acto también participarán Laureano García Díez, presidente de la Federación de Asociaciones Asturianas de Amigos del Camino de Santiago; Lourdes Campillo Meras, presidenta de la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago; y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.

RIDEA

El Salón de Actos del RIDEA (Palacio del Conde de Toreno) acoge a las 19.00 horas la conferencia «¿D’ónde vien el nome de Xixón?», impartida por Ramón d’Andrés, dentro del ciclo «L’orixe controvertíu de dellos topónimos asturianos».

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Sociedad Filarmónica

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.45 horas el concierto del Ensemble 4.70, un sexteto de cuerdas programado por la Sociedad Filarmónica.

Orígenes

El Teatro Campoamor acoge a las 20.00 horas el estreno absoluto del cine-concierto «Orígenes», a cargo de CONSMUPA, una propuesta que combina imagen y música en directo en una experiencia escénica. La coordinación corre a cargo de los profesores Manuel Martínez Burgos, Jorge Carrillo, Julio Domínguez y Rubén García Martín, del Departamento de Composición.

Encuentro Coral de Música Religiosa

La Iglesia de Santa María la Real de la Corte acoge a las 20.00 horas la segunda jornada del III Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa, con la actuación del Coro Son Astur y la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, ambos bajo la dirección de Javier Fernández Mejuto.

Concierto de Aula de Piano

El Aula de Piano de la Escuela Municipal ofrece a las 19.00 horas un concierto con alumnado de las profesoras Isabel Collía Posada y Silvia Velarde Suárez, con acceso libre hasta completar aforo.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas la presentación del libro «Rutas con historia por Asturias», de Arantza Margolles, en un acto acompañado por Irene Faza.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas, y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto de la Catedral ni están incluidas en el abono de socios.

Gijón

García Campa aborda en el Ateneo Jovellanos las guerras modernas

A las 19.00 horas dará comienzo en la sede del Ateneo Jovellanos, en la antigua Escuela de Comercio, la conferencia «Las guerras modernas. Cómo se combate en el siglo XXI», a cargo de Francisco García Campa, escritor y divulgador especializado en historia militar.

Jornadas contra el racismo

El salón de actos de la antigua Escuela de Comercio acogerá a las 18.30 horas la mesa redonda «Deporte y racismo», en la que participarán la boxeadora Sara Montoya; Daniel Hoyos, jugador del Telecable Hockey Club; Sofía Martínez, exjugadora del Telecable, y Lisa Chiagozie, jugadora de balonmano del Lobas Oviedo de Liga Oro. La cita está enmarcada en las XXI Jornadas contra el racismo y la xenofobia. Además, a las 17.00 horas, también en la antigua Escuela de Comercio, se podrá disfrutar de la sesión de cuentos «Pasito a pasazo». Y a las 20.30 horas se realizará la sesión de cuentos «Damas en blanco y negro» en el Toma 3.

Iglesia de San Lorenzo

A las 20.15 horas, en la iglesia de San Lorenzo, tendrá lugar el concierto del Coro Juvenil del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y del «Orfeón» de Mieres. El recital se enmarca en el XI Ciclo de Música Sacra y Religiosa de 2026.

CMI El Llano

La ludoteca del Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá esta tarde, a las 17.00 horas, un encuentro con Borja Roces en el que participarán mujeres mayores, vinculadas a asociaciones, colectivos o espacios comunitarios de la ciudad, no necesariamente relacionadas con las artes escénicas.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas se llevará a cabo la jornada de puertas abiertas del centro Maker en el edificio Cristasa.

Iglesia de San Lorenzo

A las 20.15 horas, en la iglesia de San Lorenzo, tendrá lugar el concierto del Coro Juvenil del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y del «Orfeón» de Mieres. El recital se enmarca en el XI Ciclo de Música Sacra y Religiosa de 2026.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra «Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista». La exposición se enmarca en el ciclo «Moda con Historia». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas dará comienzo en la sede del Ateneo Jovellanos, en la antigua Escuela de Comercio, la conferencia «Las guerras modernas. Cómo se combate en el siglo XXI», de Francisco García Campa.

Ateneo Obrero

Miguel Granda Cué presentará a las 17.00 horas su libro, «Requiem Aeternam», en la sede del Ateneo Obrero, en la antigua Escuela de Comercio. El acto contará con la presencia del autor, que estará acompañado por el escritor Fernando G. Magdalena y José Neira.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición «De rerum natura», de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Además, último día para visitar la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra «La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio». Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa «caligrafía del dibujo». Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición «Centenario Amador (1926-2001)», conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición «Presentes alternativos», del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra «Luces y sombras», de la tertulia fotográfica «Raw2». Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición «Paisajes de resistencia», de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto del Julián Orbón

El alumnado de viola y violonchelo del Conservatorio Profesional Municipal Julián Orbón ofrecen el auditorio un concierto audición bajo la dirección de las profesoras Marta Mendicuti, Katalin Illés y Rubén Menéndez. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es «La chica zurda» (Taiwan, 2025. Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

«La memoria de lo cotidiano» Obras de la colección Pérez Simón, en la Casa de Cultura

Esta exposición, articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horasy de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas, en la Casa de Cultura de Avilés. Entrada libre.

Burger Fest Avilés 2026

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes «food trucks» participantes. El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

«El candidato», cine clásico en el Felgueroso de Sama

El cine Felgueroso de Sama sigue proyectando su ciclo «La política en el cine», organizado por la tertulia Sala Oscura. Hoy puede verse «El candidato», dirigida por Michael Ritchie en 1972. Empieza a las 19.00 horas, la entrada es libre.

«Caminando contra la soledad», ruta senderista en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres organiza un programa contra la soledad no deseadam «Mieres contigo». Hoy se puede participar en una ruta senderista, la ruta de la Virgen de la Cuarentena, de 10.30 a 12.00 horas, aproximadamente. El punto de salida está en la iglesia de Rioturbio.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, «De patín y Música», una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica «Semeya». Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630119642 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico «Fe»

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición «Fe», de Tania Blanco, una ampliación del proyecto «Fierro» que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. En esta nueva serie, la artista centra la mirada en entornos portuarios e industriales como El Musel (Gijón), la ría de Avilés y el corredor que une ambas ciudades, además del almacén de refractarios de ArcelorMittal Sotiello, atendiendo al residuo que tiñe de rojo sus alrededores: el hierro. Blanco se interesa por este material por su doble condición: materia prima básica de la industria y elemento presente en la sangre de los mamíferos, vínculo que convierte el paisaje industrial en una suerte de «arteria» que ha transformado el territorio durante décadas. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Espacio expositivo que tiene como objetivo dar a conocer la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Oriente

La exposición «Sidra 2025» recala en Caravia

La Casa de Cultura de Caravia exhibe hasta el 28 de marzo la exposición «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde el ámbito de la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, de autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo es doble: celebrar la cultura sidrera y, al mismo tiempo, mostrar distintas miradas –literarias y gráficas– sobre el tema. Horario: lunes y jueves, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas; los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

«Espíritu», de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición «Espíritu», de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias»

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

XXIV Semana Cultural de Cangas del Narcea

Dentro de la programación de la Semana Cultural de Cangas del Narcea, el Teatro Toreno acoge a las 20.00 horas una lectura dramatizada con acompañamiento al piano de la icónica obra de Alejandro Casona «Carta de una desconocida», a cargo de«Maliayo Teatro».

«Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, se expone Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 1 de abril la exposición «Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido y plantea, desde un enfoque íntimo, la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una perspectiva antropológica, el proyecto se articula como un ensayo visual sobre la relación entre seres humanos y paisaje. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura «En el umbral del olvido», de Analía Pello

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El Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro» acoge hasta el 31 de marzo la exposición «En el umbral del olvido», de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en riesgo de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al museo.