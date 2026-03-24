Alerta general de una agencia sanitaria del Gobierno por un conocido embutido de supermercado que produce salmonella y que no se descarta en Asturias: "Se recomienda acudir a un centro de salud"

Alerta sanitaria en diferentes puntos de España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Salmonella en el producto longaniza de payés loncheada.

Así lo ha informado esta agencia que depende del ministerio de Consumo " ha sido informada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Salmonella en el producto longaniza de payés loncheada de la marca Boadas 1880 de los lotes: 329, 330, 331, 345, 346 y 347".

Tal y como explican desde Aesan, la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.

La salmonelosis es una infección alimentaria provocada por la bacteria salmonella, un microorganismo que vive en los intestinos de animales y humanos y que se expulsa por las heces. L Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) explica lo que podemos sufrir: Náuseas o vómitos; fiebre, que se puede extender durante 2 o 3 días; diarrea durante entre 4 y 10 días. En algunos casos las heces pueden llegar a tener un aspecto sanguinolento y dolor abdominal.

Cuando nos intoxicamos con salmonella lo más normal que es algo haya fallado en la manipulación, la conservación o la higiene alimentaria. Así que debemos extremar estos aspectos en nuestra cocina y en el hogar, sobre todo durante los meses de verano. Además, es recomendable que toda la comida preparada con huevos se consuma inmediatamente después de su preparación o en las 24 horas siguientes.