Asturias es la región donde sale más caro ser millonario por una herencia

Asturias es la región donde sale más caro ser millonario gracias a una herencia. En el Principado se paga de impuesto de sucesiones por recibir un millón de euros un importe de 117.700 euros, la cuantía más alta. Además, en las comunidades vecinas de Galicia y Cantabria no se paga nada.

Arag, multinacional alemana de seguros y defensa jurídica, ha publicado un informe que pone de manifiesto las marcadas diferencias fiscales entre territorios a la hora de recibir una herencia. El estudio, basado en tres ejemplos de herencia familiar, demuestra cómo la presión fiscal varía significativamente según la comunidad en la que se realiza la transmisión patrimonial.

Esas diferencias aumentan cuanto mayor es la herencia y Asturias, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha son , por este orden, las regiones donde heredar resulta más costoso cuando el legado alcanza el millón de euros.

El impuesto de sucesiones parte de una Ley estatal que lleva años sin modificaciones. "Ni se han actualizado los importes aprobados en su momento, ni parece que exista intención de hacerlo", explica Maria Esther González, abogada fiscalista de Arag. Esta situación se debe a que "las comunidades autónomas tienen potestad para regular y establecer normativas más favorables para sus ciudadanos. Sin embargo, las diferencias entre territorios son notables, especialmente cuando el patrimonio heredado es elevado", matiza González.

El análisis de Arag parte de tres supuestos: una herencia de 200.000 euros, otra de 500.000 euros y una última de 1.000.000 euros, todas ellas recibidas por hijos de la persona fallecida.

Primer supuesto.

Con un patrimonio de 200.000 euros (vivienda habitual y otros bienes), la tributación estatal ascendería a unos 5.500 euros. Sin embargo, el informe señala que la normativa estatal únicamente se aplica en caso de extranjeros en España. La mayoría de las comunidades autónomas apenas penalizan este tipo de transmisiones, y en territorios como Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla, el importe no supera los 60 euros. En Asturias no se paga nada porque hay un mínimo exento de 300.000 euros. "Las reducciones y bonificaciones por parentesco prácticamente eliminan la carga fiscal para patrimonios modestos”, explica la abogada María Esther González.

Segundo supuesto.

La herencia se eleva a 500.000 euros. Aquí, las diferencias autonómicas se hacen más patentes. "Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia y Canarias apenas exigen pago, mientras que territorios como Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha obligan a sus ciudadanos a desembolsar entre 5.000 y 16.000 euros", indica la abogada de Arag. En las provincias forales vascas (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) se sitúan en torno a los 1.600 euros, y otras comunidades como Comunidad Valenciana o Madrid mantienen cuotas inferiores a 1.000 euros. Asturias se sitúa en la parte media de la tabla por el efecto de los primeros 300.000 euros exentos, que hacen que se tribute por 200.000 euros.

Tercer supuesto.

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Aquí la herencia se eleva a 1.000.000 euros. Comunidades como Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia siguen eximiendo del pago, y Canarias apenas exige una cantidad simbólica. "En el extremo opuesto, territorios como Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Asturias imponen pagos que pueden superar los 100.000 euros, siendo Aragón y Asturias los más gravosos", señala María Esther González. En Asturias quien herede una vivienda habitual de 300.000 euros y otros bienes o efectivo por valor de 700.000 euros tiene que pagar de impuesto de sucesiones 117.700 euros, la cantidad más alta entre las regiones de España, por encima de los 113.446 euros de Aragón. Además, el informe comparativo de Arag pone de manifiesto que en las comunidades vecinas de Galicia y Cantabria no se pagaría nada de impuesto de sucesiones en el mismo supuesto de herencia de un millón de euros.