Las averías y mantenimientos paran los hornos altos de ArcelorMittal en Asturias hasta el lunes

La siderurgia de ArcelorMittal en Asturias dejará de ser integral en lo que resta de semana. A la avería del horno alto "B", que no recuperará su capacidad de producción hasta al menos el próximo mes de agosto, se suma ahora una parada de mantenimiento en el horno alto "A" que comenzará hoy a las 6.00 horas y se prolongará hasta el próximo lunes, según señalaron fuentes de la multinacional. Por lo tanto, la producción de arrabio en Asturias se interrumpirá durante seis días y el resto de instalaciones siderúrgicas funcionarán limitadas a las existencias de materia prima.

Mientras que otras plantas de ArcelorMittal en Francia y Polonia se preparan para reactivar los hornos altos que tenían inoperativos para absorber el esperado incremento de la demanda de acero, en Asturias la multinacional intenta que, al menos, no se averíe el único que está operativo. Por ese motivo, a pesar de que el horno "B" está fuera de servicio por una avería desde octubre, el horno "A" también es sometido a paradas todos los meses para comprobar su estado y realizar labores de mantenimiento. En esta ocasión la parada será mucho más larga que la del pasado mes y se prolongará hasta el próximo lunes.

Durante la parada está previsto que se realicen labores de reparación en la cinta transportadora principal que alimenta de materias primas al horno alto. Fuentes sindicales lamentaron que "durante los últimos años la compañía no haya invertido en la mejora del horno alto ‘A’ al plantear su cierre".

La facturación de la industria

Los problemas en los hornos altos de ArcelorMittal está afectando al conjunto de la actividad fabril asturiana, cuya producción no ha dejado de descender desde que se averió el horno alto "B". También está afectando a la facturación de la industria asturiana, que cayó en enero un 13,3% respecto al mismo mes del año pasado, la segunda mayor caída entre las comunidades autónomas, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este retroceso en el primer mes del año se produce después de que la industria asturiana redujera las ventas en 2025 un 1,2%.

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En el conjunto del país, la facturación de la industria cayó un 6,3% en enero respecto al mismo mes del año anterior.