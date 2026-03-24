La Cámara de Oviedo y la Plataforma 30 N se unen para defender a los 70.000 autónomos asturianos: sin cuotas ni impuestos si no hay ingresos
Ambas partes exigirán que no haya cuotas sin ingresos, ni impuestos sin cobro, ni burocracia que paralice la actividad
La Cámara de Comercio de Oviedo y la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, organizadora de dos manifestaciones multitudinarias en la región en los últimos meses, han firmado hoy en Oviedo una declaración conjunta para reclamar "con una voz común y firme" ante las administraciones mejoras en la situación de los trabajadores por cuenta propia.
"Es un colectivo que ha permanecido demasiado tiempo invisible en la agenda pública y que sufre una triple carga que asfixia la liquidez y el empleo: pagar impuestos antes de cobrar, cotizar incluso sin ingresos y afrontar pesados trámites administrativos", resumió Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. "Estamos en un momento crítico y necesitamos que se nos ayude", afirmó Carmen Corredor, coordinadora nacional de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, que estuvo acompañada de la coordinadora regional, Ángela Menéndez, y de varios miembros de la plataforma.
La dos partes acordaron crear la "Mesa Asturias por el autónomo" para reivindicar que no haya cuotas sin ingresos, ni impuestos sin cobro, ni burocracia que paralice la actividad. Estará abierta a asociaciones sectoriales y agentes sociales e iniciará una ronda de contactos con los 69 concejos donde tiene presencia la Cámara de Oviedo, los partidos políticos en la Junta General, el Gobierno del Principado y la Delegación del Gobierno en Asturias.
En el plazo de tres meses, la "Mesa Asturias por el autónomo" elaborará una propuesta técnica ejecutiva que será remitida a la Seguridad Social y al Ministerio de Hacienda, basada en cuatro medidas "simples, medibles y urgentes": cotización por ingresos reales mes a mes, con protección efectiva en los tramos bajos y suspensión automática de la cuota en contingencias; exención de IVA hasta 85.000 euros, con una simplificación real de las obligaciones fiscales, implantación del IVA de caja universal (no ingresar el IVA hasta haber cobrado las facturas), y alivio burocrático mediante ventanilla única, lenguaje administrativo claro y apoyo a sustituciones en casos de bajas y cuidados.
"En Asturias hay más de 70.000 autónomos. Es un colectivo esencial y si el pequeño negocio no puede operar, Asturias pierde tejido económico y perdemos todos", señaló Carlos Paniceres.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo espera que el Gobierno del Principado convoque a las Cámaras, como ya ha hecho con la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO, para hablar de las medidas anticrisis por la guerra en Oriente Medio. "Esperamos que nos dejen hacer aportaciones", señaló Paniceres, que lamentó que las medidas del plan anticrisis a nivel nacional "lleguen tarde porque en otros países como Portugal ya se empezaron a aplicar hace tres semanas y aquí alguien ha estado haciendo caja". Paniceres apuntó que las ayudas al transporte "se han quedado cortas" y resaltó su importancia porque los sobrecostes "afectarán a toda la cadena productiva y se traducirán en mayor inflación".
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