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Cristiano Ronaldo y Georgina rompen una lanza (sin quererlo) a favor de los anguleros asturianos

La "cenita con amor" a base de angula en Madrid

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. / AMMAR ALAWAMI

Arturo Román

Oviedo

Así como el que no quiere la cosa los anguleros asturianos han logrado el respaldo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a su actividad, un oficio con gran arraigo y tradición, que durante generaciones ha pasado de padres a hijos. Pero en los últimos años la pesquería de la angula está en la picota, porque los conservacionistas no ven bien que se capture un alevín que cada vez llega en menos cantidad a la costa asturiana -la ría del Nalón, entre San Esteban (Muros de Nalón) y San Juan de la Arena (Soto del Barco) es una de las principales zonas de España- como demuestran los registros de las rulas.

Y por si fuera poco algún cocinero también ha hecho campaña para que la angula no llegue a las mesas de los restaurantes, lo que también ven con buenos ojos en el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen -la Ministra ha hecho hasta un vídeo para redes sociales-, que han intentado sin éxito vedar la especie.

Pues ahora el futbolista y la empresaria se han alineado con los anguleros, en eso de que se pesque angula y de que, por supuesto, se pueda servir en los restaurantes. Fijo que la feliz pareja, en vías de casarse, ni se ha dado cuenta. Pero su gesto vale más que mil palabras. Resulta que Cristiano y Georgina salieron recientemente de cena romántica - "cenita con amor" que describe ella- por Madrid y ¿qué fue lo que comieron?. Efectivamente, angula. Una rica cazuela de angulas al ajillo que la empresaria ha exhibido en sus redes, mediante un vídeo, en el que se ve que ella sabe muy bien cómo menearla con el acostumbrado tenedor de madera.

No hubo solo angula, sino también jamón, del bueno. La factura sería elevada, pero eso no es problema para la pareja, que para esa salida nocturna se pusieron sus mejores joyas (atención a los relojazos que lucen en sus muñecas) y el futbolista decidió sacar uno de sus coches deportivos para acercar a su novia y futura mujer al restaurante.

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Ahora lo que les queda es animarse a comer de nuevo angula en algún restaurante de la ribera del Nalón a comerse otra cazuela de angulas. La temporada toca a su fin, así que ya pueden apurar. Aunque con ese deportivo el viaje Madrid-Asturias va rápido. Y no hay excusa, pues Georgina tiene familia en Gijón y más de una vez ha difundido ella misma sus escapadas gastronómica por el Paraíso Natural.

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