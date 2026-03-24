Cudillero: donde el mar susurra historias y la casa de tus sueños te espera

En la costa norte de Asturias, entre el verde profundo del paisaje y el sonido constante del mar, hay lugares que invitan a quedarse. Cudillero es uno de ellos. Sus casas de colores colgadas sobre la ladera, su puerto con vida propia y su atmósfera pausada lo convierten en uno de los enclaves más valorados del Cantábrico.

A pocos minutos, en Albuerne, se encuentra una vivienda que recoge esa esencia sin renunciar a la comodidad. Aquí, el entorno no es solo un añadido: forma parte del día a día.

Enclave natural que conecta con lo esencial

Albuerne conserva ese aire auténtico que muchos buscan cuando piensan en Asturias. Tranquilidad, naturaleza y cercanía al mar se combinan con una buena conexión por carretera. En apenas diez minutos se llega a Cudillero, y en unos veinte al aeropuerto, lo que facilita tanto escapadas como estancias más largas.

El entorno invita a disfrutar sin prisas. El Faro Vidio, los acantilados, la playa de San Pedro de la Ribera o las terrazas de la “Plaza La Marina” con vistas al puerto forman parte de un estilo de vida que va más allá de lo puntual. Aquí, lo cotidiano tiene otro ritmo.

Un chalet pensado para disfrutar cada espacio

La vivienda, construida en 2009, se asienta sobre una parcela de más de 2.000 metros cuadrados y cuenta con 228 metros construidos. Su orientación sur favorece la entrada de luz natural durante todo el día, y las vistas al mar aportan un valor difícil de igualar.

Distribuida en dos plantas, la casa está diseñada para combinar amplitud y funcionalidad. En la planta baja se encuentran las zonas comunes. El salón, con chimenea, crea un ambiente cálido en invierno, mientras que la cocina independiente, amplia y con espacio para comedor, permite reuniones familiares sin sensación de estrechez. En esta misma planta se ubica el dormitorio principal en suite, junto a un segundo baño completo.

Uno de los rincones más especiales aparece en la galería, pensada como zona de lectura con vistas al jardín. Un espacio tranquilo, alejado del ruido, donde el tiempo parece detenerse.

La planta superior alberga cuatro dormitorios dobles. Tres de ellos tienen acceso directo a una terraza-mirador desde la que se contempla el mar Cantábrico. Además, hay un baño completo y un amplio distribuidor que puede adaptarse como zona de trabajo o descanso.

Chalet en Albuerne, a tan sólo 10 minutos de Cudillero y a menos de 20 minutos del Aeropuerto /

Jardín, garaje y detalles que marcan la diferencia

El exterior de la vivienda no se queda atrás. La parcela cuenta con un cuidado proyecto de paisajismo con más de cien especies vegetales, creando un entorno verde y diverso que acompaña la arquitectura de la casa.

El garaje independiente, con capacidad para dos vehículos, se complementa con espacio exterior para varios coches más. A esto se suma una zona de huerta, frutales y una barbacoa que invita a disfrutar del exterior en cualquier época del año.

También destaca una zona tipo deck de 35 metros cuadrados, con una estructura que recuerda a ambientes mediterráneos, pensada para aprovechar los atardeceres. La propiedad incluye además un sótano en bruto de 100 metros y un proyecto de piscina ya planteado.

En cuanto a calidades, la vivienda utiliza materiales cuidados, con fachada revestida en piedra caliza Capri y filita brasileña. El sistema de calefacción y agua caliente funciona mediante gasoil, garantizando confort en los meses más fríos.

Chalet en Albuerne, a tan solo 10 minutos de Cudillero y menos de 20 del aeropuerto / Gestincasa

Una inversión con rentabilidad desde el primer momento

Más allá del uso residencial, esta propiedad ofrece una ventaja relevante: cuenta con licencia de vivienda vacacional en vigor. Esto permite obtener ingresos desde el primer momento, aprovechando la demanda constante de alojamiento en la zona durante todo el año.

El equilibrio entre uso personal y explotación turística facilita amortizar la inversión de forma progresiva. Mientras se disfruta de la vivienda en determinados periodos, el resto del tiempo puede generar rentabilidad.

La ubicación, el tamaño y las características del inmueble lo posicionan como un activo sólido dentro del mercado inmobiliario asturiano.

Chalet en Albuerne, a tan solo 10 minutos de Cudillero y 20 del aeropuerto / Gestincasa

Una decisión que une emoción y visión de futuro

Hay viviendas que se compran por necesidad y otras que responden a algo más profundo. Esta casa encaja en ese segundo grupo. No se trata solo de metros cuadrados o de una ubicación concreta, sino de una forma de vivir.

El atractivo de la costa asturiana, unido a la escasez de propiedades de este nivel, hace que oportunidades así no permanezcan mucho tiempo disponibles. Aquí se cruzan dos ideas: disfrutar desde hoy y construir a largo plazo.

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La comercialización de esta vivienda se gestiona desde Gestincasa, con oficina en Carretera de Riego de Abajo nº5, en Oviñana (Cudillero), en el antiguo restaurante “La Cueva”, donde es posible solicitar más información o concertar una visita personalizada a esta magnifica propiedad a través del correo info@gestincasa.com o en los teléfonos 985 227 420 y 630 281 412.