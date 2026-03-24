Educación lanza una nueva serie de informes para medir la calidad del sistema asturiano con el foco en la Agenda 2030

La Consejería de Educación inició este martes la publicación de una nueva serie de informes centrados en el objetivo de desarrollo sostenible 4 (ODS-4) de la Agenda 2030, que plantea garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Los documentos están disponibles en el portal Educastur y se incorporan a la colección de Informes de evaluación del sistema educativo asturiano, que alcanza su décimo aniversario.

Según explican desde el Principado, esta nueva línea, que llevará por título "Informes para una Educación de calidad", busca vincular los estudios realizados en Asturias con el marco internacional de la Agenda 2030. Con ello, se pretende ampliar el enfoque de los análisis ya existentes, incorporando como referencia los compromisos globales en materia educativa.

El primer informe de esta serie, que hace el número 42 de la colección, se centra en los programas de diversificación curricular en los centros del Principado. El trabajo ha sido elaborado por la investigadora María Begoña Cañete, junto a Alejandro Rodríguez-Martín, y aborda el impacto de este tipo de medidas en el sistema educativo asturiano.

La Consejería prevé que los próximos informes aborden distintas metas del ODS-4, como el acceso a la educación infantil, la finalización de la enseñanza obligatoria, la formación profesional y superior, la igualdad de género, la atención a la diversidad o las condiciones del profesorado de las infraestructuras educativas.

La colección de informes arrancó en febrero de 2016 con un estudio sobre la relación entre el tiempo dedicado a los deberes y los resultados académicos. Desde entonces, el Servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa ha elaborado varios trabajos cada año, algunos de ellos en colaboración con expertos externos.

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Estos documentos han tenido difusión en el ámbito educativo y se utilizan como herramienta de análisis sobre distintos aspectos del sistema autonómico, aunque su alcance y aplicación práctica dependen posteriormente de las políticas que se adopten en cada momento.