"Tener más eficiencia y coordinación" en la sanidad asturiana: el objetivo prioritario del Principado con "la mayor reforma administrativa de Asturias"

"Es un cambio muy importante, es una transformación del sistema sanitario. Es la mayor reforma administrativa de Asturias y lo que queremos es que funcione, ser más eficientes, ser más ágiles, tener mejor coordinación. Por eso buscamos a personas que tengan un conocimiento muy importante del sistema sanitario y del territorio". Así valoró este martes Conchita Saavedra, consejera de Salud del Principado, la reorganización de áreas sanitarias, con cambios en algunos cargos de responsabilidad, que afronta Asturias.

Los gerentes serán, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Miguel Javier Rodríguez Gómez para la zona con cabecera en Oviedo; María Luisa Sánchez Núñez para el área radicada en Gijón; y Asunción Artime García para la demarcación con sede central en Avilés. Los dos primeros son inspectores médicos y tienen experiencia previa como gerentes. La tercera es licenciada en Derecho, lleva muchos años en la Administración sanitaria y en los últimos años ha sido directora Económica y de Profesionales del área sanitaria de Avilés. "Dentro de las convocatorias, creo que elegimos a los mejores perfiles", ha destacado Saavedra.

La titular de Salud del Principado ha querido aclarar que lo hecho público hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), son "los nombramientos grandes", que incluyen gerencias y directores, pero "a principios de abril" se espera que se publiquen los nombramientos que faltan, que son las subdirecciones.

María Luisa Sánchez, hasta ahora gerente del área sanitaria gijonesa que ahora crece considerablemente, reseñó, por su parte, que "las prioridades pasan por velar por la equidad en el territorio". Y agregó: "Cada zona de salud tiene su propia idiosincrasia, pero lo que vamos a intentar es impulsar la accesibilidad, la equidad en el acceso y el trabajo en red".