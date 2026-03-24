Cuándo entrará en vigor la nueva regulación de los chiringuitos de playa de Asturias, qué cambiará y por qué los hosteleros se oponen

El Gobierno asturiano prevé aprobar el nuevo decreto que regulará los servicios costeros —incluidos chiringuitos de playa, aparcamientos, áreas de descanso y zonas de autocaravanas— este mismo verano. Esa es la previsión que maneja la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (Izquierda Unida), que pretende que se publique en el BOPA a lo largo del tercer trimestre del año. Por lo tanto, queda descartado que entre en vigor este verano, aunque sí podría estar lista en esas fechas.

El decreto se encuentra ahora en fase de alegaciones, que finaliza el día 30 de este mes. Una vez superado ese plazo, la normativa deberá resolverlas, solicitar informes a otras consejerías y pasar por el Consejo Consultivo. Después, con todos los trámites completados, se aprobará en Consejo de Gobierno y se publicará en el BOPA sin necesidad de votación en la Junta, al tratarse de un decreto.

La nueva normativa, que sustituirá a la aprobada en 2013, busca priorizar la conservación del entorno y reducir el impacto paisajístico y ambiental. Entre sus medidas, amplía la temporada estival, que irá desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el 15 de octubre (frente al actual periodo del 15 de mayo al 30 de septiembre), lo que supone una duración aproximada de seis meses. Además, se fija un horario de cierre a medianoche.

El decreto ha generado una frontal oposición entre propietarios de chiringuitos de toda la costa asturiana, que ultiman la creación de una organización para defender sus intereses. Varias alegaciones ya están en marcha y el sector cuenta con el asesoramiento de un bufete de abogados ovetense.

Las críticas se centran, principalmente, en dos aspectos. El primero es la obligatoriedad de desmontar los chiringuitos, una exigencia que, según los hosteleros, supone un elevado coste económico y puede resultar perjudicial para el entorno natural debido al uso de maquinaria.

Desde la Consejería de Ordenación del Territorio sostienen, sin embargo, que esta obligación ya figuraba en la normativa vigente, por lo que no sería una novedad. El problema, explican, es que la regulación actual incluía una “excepcionalidad” que permitía mantener las instalaciones más allá de la temporada estival con justificación previa, algo que —según las mismas fuentes— se utilizó de forma “arbitraria” para eludir el desmontaje. Por ello, esta posibilidad se elimina en el nuevo decreto.

La futura normativa plantea así una temporada estival más amplia pero cerrada, sin excepciones para prolongar la actividad. Este punto también genera rechazo entre los empresarios, que critican no poder abrir fuera de ese periodo aunque exista justificación.

El segundo aspecto que cuestionan es el horario, fijado entre las 7.00 y las 23.59 horas en los establecimientos “no urbanos”, un margen que consideran insuficiente.