Final feliz para la crisis del Gordo de Villamanín: los agraciados empiezan a cobrar el premio y esta es la cantidad final que queda por boleto

Parecía difícil, pero lo han logrado no sin muchos disgustos y una Navidad más bien amarga. La Comisión de Festejos de Villamanín de la Tercia (León), una comarca vecina de Asturias y destino de veraneo y segundas residencias de muchos asturianos, ha empezado este martes a pagar en el banco -Abanca, plaza Cortes Leonesas, León- el Gordo de Navidad por riguroso orden de cita.

Se deja así atrás la denominada crisis del Gordo de Villamanín, que se desató el pasado 23 de diciembre, un día después del sorteo de la lotería de Navidad, cuando en la comisión descubrieron que habían vendido más papeletas de las respaldadas por décimos con el número agraciado con el primer premio, el 79.432. Los dueños de los boletos de 5 euros jugaban 4, pues un euro era de recaudación para Festejos, por lo que tocarían 80.000 euros por cada uno. Pero no, al ser más papeletas que décimos (en su día se habló de un talonario perdido y un desfase de unos 4 millones).

Tras el disgusto, el enfado, los problemas, se optó por un sistema en el que todos los agraciados deberán renunciar a una parte del premio (los miembros de la Comisión aportan su premio para que la quita sea menor). En estos tres meses han tenido que registrar sus papeletas en una plataforma para poder cobrar a partir de hoy.

El importe al que en principio se tendrá acceso por papeleta es de 59.635 euros. Si bien en Festejos avanzan que al final, en caso de haber superávit porque alguien no formalice el cobro, se repartirá también.

Una papeleta premiada con el Gordo. / J.Casares

El dramaturgo asturiano Andrés Presumido fue uno de los agraciados con el Gordo. Desde el principio defendió a los integrantes de la Comisión de Festejos y animó a colaborar con ellos para que la crisis tuviera final feliz. "Por nuestra parte está todo correcto", explica Presumido a LA NUEVA ESPAÑA. Él y su mujer, que es de Rodiezmo, cercano a Villamín, tienen casa y compraron un boleto. El matrimonio tiene ya fecha para ir a la entidad bancaria de León a cobrar el premio y el asturiano se muestra contento porque todo haya llegado a buen término.

Según Festejos, en este proceso, de las 450 papeletas vendidas se han registrado 447 y de estas, 441 han aceptado el convenio y otras seis lo han rechazado. Las tres no registradas dentro del plazo establecido han quedado fuera del proceso. Los seis que han rechazado aceptar el convenio para cobrar el premio con la quita tendrán que decidir qué hacen y cómo acaba el proceso. El importe total de las 3 papeletas "perdidas" que no se han registrado se repartirá entre los premiados, "lo que supone un incremento aproximado de 396 euros adicionales por papeleta".

Una vez finalizado todo el proceso de pago, la Comisión pondrá a disposición de los titulares de las papeletas registradas en la plataforma la totalidad de los ingresos y gastos, "en línea con el compromiso de transparencia asumido desde el inicio". En caso de saldo excedente se hará un nuevo reparto y, en caso de déficit, este será asumido por los miembros de la comisión, así como el coste de las reclamaciones, por las papeletas que no han aceptado el convenio, tal y como figura en el mismo.

Además, la asociación ha incidido en que para el cobro del premio de las papeletas, que comenzará este martes, es necesario acudir a dichas dependencias bancarias con la papeleta original registrada y el DNI.

Agradecimiento

Los integrantes de Festejos, en amplia mayoría muy jóvenes, han reiterado su "especial agradecimiento" y ha señalado que el proceso "no ha sido solo jurídico y administrativo, sino también humano". "Como familias del pueblo hemos sentido el apoyo constante de unas familias a otras, con respeto, paciencia y comprensión en todo momento. Sin vuestro apoyo y comprensión no hubiéramos podido conseguir esta aceptación masiva que nos permite hoy empezar a repartir el deseado premio. Asimismo, os volvemos a pedir disculpas por los errores cometidos", han apuntado.

Y concluyen: "Entramos ahora en la fase final. Desde la Asociación vamos a seguir trabajando para que este último tramo se desarrolle de la mejor manera posible, pero para ello necesitamos también vuestra colaboración, acudiendo en el momento señalado y siguiendo las indicaciones que se os comuniquen".