La gerente del HUCA, Beatriz López, en su despedida de la plantilla: "Cuidad el sentido de pertenencia al hospital y la fortaleza colectiva"

La que fuera gerente durante los dos últimos años y tres meses, Beatriz López Muñiz, se ha despedido este mediodía de la plantilla del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con una apelación al “sentido de pertenencia a la organización” y a la “fortaleza colectiva” como vectores que “van a mover siempre a este hospital”. Y también como factores clave que le permitirán "mejorar" sus posiciones en los rankings de centros sanitarios y de servicios.

En su último día al frente del conjunto del área sanitaria IV (mañana miércoles será sustituida por Miguel Javier Rodríguez Gómez), la médica ovetense ha pronunciado estas palabras en la despedida de un acto celebrado en el hospital ovetense en el que se ha hecho entrega de distinciones a los 16 servicios del HUCA situados entre los 15 mejores del país en su especialidad. Esta clasificación, elaborada por Merco, se denomina Monitor de Reputación Sanitaria.

Salón de actos del HUCA, durante la entrega de reconocimientos. / Luisma Murias

“La reputación de un hospital es principalmente la reputación de sus servicios”, ha subrayado Enrique Mañas, director de Merco, quien ha añadido que, tras unos años en los que del HUCA se destacaba ante todo la calidad y belleza del recinto, se ha llegado al momento en el que “el contenido es más importante que el continente”.

Servicios distinguidos

En el Monitor de Reputación Sanitaria, el servicio del HUCA mejor valorado es el de Cirugía Plástica, cuarto de España. Cirugía Vascular y Cirugía Maxilofacial figuran ambos en el quinto puesto del país. Otorrinolaringología es séptimo. Cirugía Pediátrica y Farmacia son décimos de España. Nefrología, Pediatría, Psiquiatría, Radiología y Rehabilitación son duodécimos en el contexto nacional. Medicina Intensiva es decimotercero. Medicina Interna y Neumología son decimocuartos. Y Anatomía Patológica y Hematología son decimoquintos.

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Nuevo equipo directivo

Para mañana miércoles está prevista la toma de posesión del nuevo equipo directivo de lo que ahora se denomina área de salud II (Centro-Suroccidente), que comprende las antiguas zonas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea. Miguel Javier Rodríguez Gómez (Reinosa, 1964) es el nuevo gerente, y tendrá como directores a Rut Palacio (Atención Sanitaria), Ramón Rodríguez (Atención Hospitalaria, dedicado al HUCA), Marta Huerta (Cuidados y Coordinación Sociosanitaria), Alberto J. González (Atención Primaria), Julio César Alonso (Salud Pública), José Antonio Vecino (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Mieres), Enrique Sommer (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Cangas) y Lucía Fernández (Económica y de Profesionales).