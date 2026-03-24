Javier Junceda, nuevo académico de número de la Real Academia Europea de Doctores
La Academia Europea de Doctores celebrará la incorporación del ovetense, quien disertará sobre "La incontinencia legislativa y la simplificación administrativa"
La Real Academia Europea de Doctores ha anunciado la incorporación del jurista ovetense Javier Junceda Moreno como académico de número en una solemne sesión oficial que se celebrará el próximo 21 de abril en Barcelona.
El acto estará presidido por Alfredo Rocafort Nicolau, presidente de la institución, y contará con la intervención de Junceda Moreno, quien disertará sobre "La incontinencia legislativa y la simplificación administrativa".
La respuesta institucional correrá a cargo del académico Daniel Berzosa López. La sesión tendrá lugar en la sede de Fomento del Trabajo y también podrá seguirse por streaming.
Con este nombramiento, la Academia reconoce la trayectoria y aportación de Junceda Moreno en el ámbito del Derecho.
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