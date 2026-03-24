Mar y montaña: las 5 mejores rutas para perderse por Asturias esta primavera

El "hiking" o senderismo es una de las tendencias que está ganando más popularidad entre gente de todas las edades. Es un deporte que se puede realizar tanto solo como acompañado y, ahora que viene el buen tiempo, son muchos los que se están animando a descubir nuevos rincones de Asturias a través de la actividad física. Estas cinco rutas recomendadas por Turismo de Asturias y ubicadas a lo largo de la geografía asturiana representan la esencia del Principado: mar, montaña, mitología e historia.

Costa Centro: Sendero de las Trincheras (Soto del Barco)

En el concejo de Soto del Barco se encuentra una ruta relativamente fácil que combina historia y naturaleza. Esta ruta de aproximadamente tres horas de duración comparte punto de partida y de fin: el parking de la Playa de los Quebrantos (ruta circular). A partir de este punto, se continúa por un sendero en ascenso que conduce a unas fortificaciones de la Guerra Civil utilizadas para tener un mejor control de la costa. Estas incluyen trincheras y casamatas de hormigón armado conectadas por túneles subterráneos.

Junto a las trincheras se encuentra un mirador con una plataforma de madera. Este permite disfrutar de unas espectaculares vistas del río Nalón, los pueblos de San Esteban de Pravia y San Juan de la Arena, y del Golfo de Vizcaya. Continuando por la cresta de la colina le sucede el Playón de Bayas, el último punto antes de retornar al punto de partida de la ruta. Esta gran playa de tres kilómetros de longitud alberga uno de los dunares más importantes de Asturias.

Para realizar esta ruta se recomienda llevar calzado cómodo e incluso una linterna para explorar bien las trincheras. Si vas con perro hay que atarle a la correa. Está prohibido acercarse al ganado de la zona o tirar residuos en el entorno natural.

Costa Occidente: Sendero Costero (Tapia de Casariego)

Esta ruta costera está catalogada como fácil para senderistas. Aunque no esté dotada de un elevado grado de dificultad es bastante larga: quince kilómetros de longitud y más de cinco horas de duración. De realizarse la ruta al completo, se recomienda hacer bastantes pausas y aprovechar para disfrutar de la costa occidental asturiana.

El punto de partida de la ruta es Fonte Dos Biermos (Tapia de Casariego). La ruta continúa a través del Camino de Santiago de la Costa, tomando como referencia la playa de Anguileiro hacia el oeste. Varios miradores permiten disfrutar del mar cantábrico. El sendero continúa hacia los alrededores de varias playas, como la de El Murallón, dejando atrás el pueblo de Tapia. Después encontrarás una sucesión de calas y playas, destacando la de Penarronda. Esta posee el título de Monumento Natural por su flora y fauna (nutrias en el arroyo). El punto de finalización del recorrido es la Playa de Arnao, la cual presenta fósiles de coral, arrecifes y más joyas geológicas. También predominan un pequeño sistema de dunas y sus acantilados. Esta ruta es perfecta para descubrir pueblos pesqueros con encanto y tesoros costeros.

Playa de Penarronda / Turismo Asturias

Interior Occidente: Ruta Arqueológica (Grandas de Salime)

Esta ruta de dificultad moderada (18,2 km) en Grandas de Salime permite conocer el patrimonio cultural a través de túmulos funerarios y petroglifos. Parte y finaliza en Castro, un pueblo empedrado lleno de encanto que pertenece al Camino Primitivo. El siguiente punto a destacar es Chao Samartín, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Asturias. Este asentamiento se remonta a la Edad del Bronce (siglo VIII a. C.) pero sufrió numerosas reformas durante la Edad del Hierro. La ocupación romana transformó el asentamiento en centro administrativo, siendo finalmente destruido en el siglo II d. C. El yacimiento también cuenta con un museo en el que se exponen herramientas y otros objetos de distintas épocas.

Otro punto a destacar del recorrido es Peñafurada, donde se encuentran los túneles romanos que canalizaban el agua hacia las antiguas minas de oro, un resquicio de la ingeniería hidráulica romana. Desde los túneles se avanza hasta el pueblo abandonado de Soane, donde se pueden observar las casas de piedra y la pequeña capilla como prueba de la vida rural de la zona. Otros tesoros del recorrido son los túmulos funerarios de Canadeiro (neolítico) o los petroglifos de La Xorenga, las pinturas rupestres más grandes de Asturias.

Chao Samartín / Turismo Asturias

Interior Oriente: Camín de la Reina (Cangas de Onís)

Esta ruta en el corazón del este de Asturias es muy sencilla y perfecta para toda la familia. Sus doce kilómetros de longitud recorren lo mejor de la historia y del mundo rural de Asturias, culminando con el Puente Romano de Cangas de Onís. Esta ruta recorre parte de una antigua calzada romana construida en el año 67. Su objetivo era conectar León con Suances (Cantabria). Su nombre se debe a que Isabel II caminó por esta calzada durante su visita a Covadonga en el verano de 1858.

La ruta comienza en Sotu y recorre praderas y pueblos asturianos que conforman un ambiente bucólico y silencioso. Más adelante se encuentra Llames, donde destaca la iglesia medieval de San Martín de Escoto. Otro monumento distinguido es la capilla de San Lorenzo en Romiyín, penúltima parada de la ruta antes de llegar al simbólico final de este recorrido: el Puente Romano de Cangas de Onís. Aunque en realidad es una construcción medieval del siglo XIII, se asienta sobre las bases de una antigua calzada romana que conectaba Oviedo con Santander. Evoca gran simbolismo para todos los asturianos con la Cruz de la Victoria que porta como colgante, presente también en la bandera del Principado. Este monumento simboliza la reconquista cristiana sobre los musulmanes y la importancia de Cangas de Onís como primera capital del Reino de Asturias.

Interior Oriente: El Camín Encantáu (Llanes)

Esta ruta circular de 8,6 kilómetros es muy fácil e ideal para hacer con niños. Recorre el interior del valle de Ardisana y cuenta con numerosas esculturas de madera que encantarán a los más pequeños. Estas representan a personajes muy conocidos de la mitología asturiana como el Cuélebre, el Xana, el Nuberu, el Trasgu o el Busgosu.

La ruta comienza en Venta Los Probes, donde se pueden ver las primeras figuras. A través de bosques y senderos se descubren personajes como el Nuberu o el Diablo Burlón, junto con monumentos como la iglesia de Santa Eulalia de Ardisana. Más adelante en los alrededores de Ardisana aparecen otros personajes como el Cuélebre, la Lavandera o el Busgosu. La ruta finaliza en el pueblo de Riocaliente con La Castañera, la última talla ubicada junto a un castaño.

Todas estas esculturas cuentan con paneles y explicaciones anexas para que toda la familia pueda sumergirse en las mágicas historias de la mitología asturiana.