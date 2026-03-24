¿Marcha bien la fabricación de los blindados militares 8x8 en Asturias? Controversia interna y versiones contrapuestas sobre supuestos fallos

Controversia interna respecto a la línea de producción de los blindados 8x8 Dragón en la Fábrica de Armas de Trubia, perteneciente a Santa Bárbara Sistemas. A la planta ovetense le corresponde el montaje final de los vehículos, ensamblando en la barcaza que ellos fabrican los diferentes componentes que le suministran las otras empresas del consorcio Tess Defense: Indra, Escribano y SAPA Placencia.

Sería en un componente del sistema eléctrico del motor, competencia de la empresa vasca SAPA, lo que estaría fallando y lastrando la cadena de producción, según fuentes cercanas al consorcio Tess Defense. Sin embargo, otras fuentes de la plantilla de Santa Bárbara en Trubia minimizan o niegan el problema, asegurando que la fábrica nunca ha estado parada y la producción ha seguido sin más avatares que los propios de «un proceso complejo».

Estas versiones contrapuestas se dan en un escenario en el que las diferentes empresas de Tess Defense mantienen varios frentes abiertos entre ellas. Quienes han desvelado los supuestos problemas en el ritmo de producción de los 8x8 apuntan a un defecto por el que el sistema eléctrico fabricado por SAPA «no es estanco y podría estar expuesto al agua».

Y llegan a asegurar que la línea de producción estuvo paralizada por ello, extremo negado radicalmente por fuentes de la plantilla de Santa Bárbara, que únicamente reconocen retrasos en el suministro de algunos componentes «por parte de SAPA y también de Indra» que no comprometen la línea de producción.

Cuando ocurre un retraso en un suministro o producido por el necesario certificado de algún elemento por parte de Defensa, aseguran las mismas fuentes de la plantilla, simplemente se apartan algunos vehículos puntuales, postergando su acabado, para poder seguir con el resto de la cadena de montaje sin que la producción se pare.