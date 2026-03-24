El motivo por el que las interinas de las escuelas infantiles asturianas podrían quedarse sin trabajo: "Hay una situación de incertidumbre"
Comisiones Obreras exige medidas urgentes ante la inminente renovación de las listas de interinidad, que podrían dejar fuera a trabajadoras con experiencia en las escuelinas
El sindicato Comisiones Obreras ha reclamado medidas urgentes para proteger los derechos laborales de las trabajadoras de las escuelinas ante la "inminente" renovación de las listas de interinidad. La organización advierte de la "situación de incertidumbre" que afecta a las profesionales que actualmente integran la lista ordinaria derivada del proceso selectivo de 2019.
CCOO explica que estas listas constituyen el principal mecanismo para cubrir sustituciones y vacantes en las escuelas infantiles, garantizando así la continuidad del servicio público y el funcionamiento de los centros. Sin embargo, la normativa vigente establece que, cuando una lista ordinaria se agota, se convoca una bolsa extraordinaria destinada a la incorporación de nuevo personal.
En este contexto, el sindicato denuncia una limitación clave: las trabajadoras que ya forman parte de la lista ordinaria no pueden inscribirse en la bolsa extraordinaria, al figurar ya en un listado previo. Esta situación, unida a la previsión de una nueva convocatoria de oposiciones, podría derivar en un escenario "injusto y contradictorio".
Según advierte CCOO, la celebración de un nuevo proceso selectivo implicará la sustitución automática de la lista ordinaria actual por una nueva. Para formar parte de esta, la normativa exige haber aprobado la oposición. No obstante, tal y como señala Tania Alonso, trabajadora del ciclo 0-3 y delegada sindical, la regulación "permite introducir mecanismos de flexibilización que posibiliten la permanencia en la lista incluso con una calificación inferior al aprobado".
El sindicato alerta además de una posible "paradoja administrativa": trabajadoras con experiencia acreditada en el sistema público podrían quedar excluidas tanto de la bolsa extraordinaria (por no poder acceder a ella), como de la futura lista ordinaria (si no alcanzan la nota mínima exigida). Esto supondría, en la práctica, la salida del sistema de profesionales que han sostenido el servicio durante años.
Ante esta situación, CCOO plantea tres medidas principales: permitir la incorporación de las trabajadoras actuales a la bolsa extraordinaria de interinidades, garantizar su permanencia en la futura lista ordinaria y establecer un régimen transitorio que asegure su continuidad laboral.
Por último, el sindicato ha instado al Principado de Asturias a actuar con "responsabilidad y previsión", adoptando soluciones que eviten la pérdida de empleo, la inseguridad laboral y el deterioro del servicio público de educación infantil.
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