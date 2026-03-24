Fin a la "paz láctea" en Asturias: revuelta ganadera ante la propuesta de la industria de rebajar los precios de la leche

Se acabó la «paz láctea» en el campo asturiano, que no gana para disgustos. En plena escalada de costes de producción debido al estallido bélico en Oriente Medio y con el temido tratado que aumentará la competencia de productos entre la UE y Mercosur a la vuelta de la esquina, el sector tiene ahora abierto otro frente: la negociación de los contratos anuales con la industria láctea.

Y el resumen es unánime entre los profesionales y los líderes de las organizaciones agrarias: «Es inaceptable». Algunos hablan ya de movilizaciones si la oferta empresarial es inamovible, porque justo se produce en pleno azote de la guerra de Irán, que ya ha provocado el aumento del coste del gasóleo y de los fertilizantes y también impactará en los piensos.

En líneas generales las grandes firmas llevan semanas con ofertas de rebajar el litro de leche, como mínimo, 4 céntimos; en la vecina Galicia llega a 9 la rebaja. El incremento de la producción en países europeos como Francia, Alemania o Países Bajos, junto con la entrada de leche para transformación industrial, son parte de las explicaciones de la industria, que también sostiene que pierde dinero desde finales del año pasado por la caída de precios y ventas de productos transformados mientras que en España paga la leche a una cantidad de las más altas de la UE.

Negociaciones

Ante este panorama, industria y ganaderos se han puesto a negociar con las armas en alto y el malestar de los segundos ha ido en aumento en las últimas semanas, poniendo fin a una situación de calma y bonanza en el sector, que encadenaba un par de años de buenos precios de venta. Pero todo indica que esto ha llegado a su fin.

Vacas frisonas. / David Arquimbau Sintes

«Nosotros estamos advirtiendo a los ganaderos que no firmen», señala Borja Fernández, coordinador de URA. En Asturias, las rebajas que se conocen son menores que en otras comunidades de la Cornisa. «Central Lechera y Lafuente hablan de bajar 4 céntimos, estamos a la espera de Reny Picot y Campoastur, pero esperamos quitas de hasta 8 céntimos», describe Fernández. Según el ganadero y dirigente de URA, hasta ahora una rebaja de dos céntimos «era asumible». Pero el estallido bélico ha hecho saltar todo por los aires: «Es muy mala época. El consumo de combustible aumentará porque llega la siega, la plantación del maíz, en ensilaje... Además hay explotaciones que aprovecharon los buenos precios en los últimos años para hacer fuertes inversiones. Es la ruina la rebaja propuesta».

En Usaga, que dirige José Álvarez en Asturias, reclaman «mayor responsabilidad» a la industria láctea y los distribuidores, al tiempo que critican la utilización de la leche como un «producto reclamo». Advierten de que el litro se comercializa en algunos supermercados a menos de un euro, «lo que contribuye a devaluar el producto, implica trabajar por debajo de costes y complica la viabilidad de las explotaciones».

Y añaden: «Consideramos que esta situación vulnera el espíritu de la ley de la cadena alimentaria que no cumplen y que establece que ningún operador debe vender por debajo de sus costes».