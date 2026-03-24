El Principado impulsa un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Oviedo, para solucionar las demoras de hasta 21 meses, según abogados de familia
Con este nuevo servicio, Asturias contará con seis puntos de encuentro en funcionamiento en Oviedo, Gijón, Avilés, Navia y Parres
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar prevé licitar este año la puesta en marcha de un nuevo Punto de Encuentro Familiar (PEF) en Oviedo. Este recurso, concebido como un espacio neutral y seguro, garantiza el derecho de los menores a mantener la relación con sus progenitores o familiares en situaciones de separación, divorcio o alta conflictividad.
La directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, ha anunciado este martes esta medida y ha explicado que la apertura de este nuevo PEF permitirá eliminar la actual lista de espera, que afecta a 40 niños y niñas. Sierra ha destacado, además, el notable incremento de personas usuarias registrado en los dos últimos años, en los que se ha pasado de 250 a 350 menores atendidos.
Abogados de familia han denunciado que el Punto dee Encuentro de Oviedo arrastra una demora de 21 meses, lo que supone un castigo para los niños y sus progenitores.
Con este nuevo equipamiento, Asturias contará con seis PEF en funcionamiento en Oviedo, Gijón, Avilés, Navia y Parres. Estos centros actúan como espacios seguros donde se realizan intercambios y visitas bajo la supervisión de profesionales especializados.
La directora general de Infancia se ha reunido con la coordinadora de la Fundación Mujeres, Mónica Fernández, y representantes de las entidades gestoras de estos espacios para avanzar en un programa específico de formación en violencia de género dirigido a profesionales que trabajan en estos servicios.
“Todos los profesionales cuentan ya con formación en violencia de género, pero queremos dar un paso más”, ha señalado Sierra. “El objetivo es dotarlos de más herramientas para que, por ejemplo, puedan elaborar los informes de visitas con mayor precisión y, con ello, mejorar la atención a las mujeres y menores víctimas que utilizan estos recursos”, ha añadido.
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