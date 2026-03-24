Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA

El elenco de directivos que tendrá que desplegar el nuevo mapa sanitario de Asturias se va clarificando. Fruto de una diligencia muy considerable en el proceso de selección, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica hoy, martes, un total de 26 nombramientos de gerentes y directores de las tres áreas de salud en las que ha quedado distribuido el territorio regional.

Los gerentes serán, como ya adelantó este periódico, Miguel Javier Rodríguez Gómez para la zona con cabecera en Oviedo; María Luisa Sánchez Núñez para el área radicada en Gijón; y Asunción Artime García para la demarcación con sede central en Avilés. Los dos primeros son inspectores médicos y tienen experiencia previa como gerentes. La tercera es licenciada en Derecho, lleva muchos años en la Administración sanitaria y en los últimos años ha sido directora Económica y de Profesionales del área sanitaria de Avilés.

De todos los nombres difundidos hoy a través del BOPA, la novedad más relevante se refiere al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), buque-insignia de la sanidad autonómica, con sus cerca de 7.000 trabajadores, entre ellos más de un millar de médicos. El nuevo director del complejo sanitario ovetense es Ramón Rodríguez González (Avilés, 1968), hasta la fecha director de Atención Sanitaria y Salud Pública del área VII (cuenca del Caudal). Con anterioridad había sido director del área de Urgencias del Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres.

Conviene recordar que, en el esquema jerárquico del sistema sanitario público, los directores están por debajo de los gerentes de las áreas. El nuevo cargo del doctor Rodríguez se denomina oficialmente director de Atención Hospitalaria del área de salud II (Centro-Suroccidente) e implica que el elegido no cambia de área, pues la fusión de las ocho zonas existentes desde 1984 en solamente tres ha dado como resultado un agrupamiento de tres áreas: las de Oviedo y centro, cuenca del Caudal y Cangas del Narcea. Por eso, la nueva circunscripción pasa a denominarse Centro-Suroccidente.

A partir de ya, no queda más remedio que dejar atrás la nomenclatura de las ocho áreas empleada a lo largo de 42 años y hacerse a la nueva, que es la siguiente:

-Área I: Occidente (las antiguas zonas de Avilés y Jarrio).

–Área II: Centro-Suroccidente (las antiguas áreas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea).

–Área III: Oriente (las antiguas áreas de Gijón, Nalón y Arriondas).

A raíz del decreto del Principado que establecía el nuevo mapa sanitario con la fusión de áreas, la Consejería de Salud modificó las estructuras tanto de la propia Consejería como del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en sus servicios centrales y en las áreas sanitarias. Acto seguido, han sido sacadas a concurso todas las plazas directivas para ser cubiertas por el procedimiento de libre designación.

Los 26 nombramientos de gerentes y directores son los siguientes:

Área I: Occidente (fusión de las antiguas de Avilés y Jarrio)

Asunción Artime García es la nueva gerente del área I. Sus directores serán: Encarnación Martínez Mondéjar (Salud Pública), Aránzazu Muñoz Mancisidor (Cuidados), Daniel Hernández Menéndez (Económico y de Profesionales), Walter Ferrero Ohse (Atención Sanitaria), Pedro Jesús Jiménez Ramírez (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Jarrio), Liliana Meana Sánchez (Atención Hospitalaria del área) y Verónica Rodríguez Rodríguez (Atención Primaria).

Área II: Centro-Suroccidente (Oviedo, Caudal y Cangas)

Miguel J. Rodríguez Gómez (Reinosa, 1964) es el nuevo gerente del área II. Tendrá como directores a Rut Palacio (Atención Sanitaria), Ramón Rodríguez (Atención Hospitalaria), Marta Huerta (Cuidados), Alberto J. González (Atención Primaria), Julio César Alonso (Salud Pública), José Antonio Vecino (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Mieres), Enrique Sommer (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Cangas) y Lucía Fernández (Económica).

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Área III: Oriente (fusión de Gijón, Nalón y Arriondas)

María Luisa Sánchez Núñez (Notthingham, 1967) es la gerente del área III. Y los directores son María Sol Guerra (Atención Primaria), Mª José Gómez (Salud Pública), Sandra Charro (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Valle del Nalón), Fernando Mancheño (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Arriondas), Isabel G. Fouces (Atención Hospitalaria de Área), Iván Pidal (Atención Sanitaria), Isabel Prieto (Cuidados) y Juan José A. Ordiales (Económico).