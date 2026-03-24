Récord de participación en la Olimpiada de Economía de Asturias: 324 alumnos y "una experiencia enriquecedora" a las puertas de la Universidad

Sara Piñera es estudiante de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo y, este martes, fue la encargada de abrir la charla inaugural de la XIX Olimpiada de Economía en la que se dieron cita 324 estudiantes de Segundo de Bachillerato de 43 centros asturianos, la edición más numerosa hasta la fecha. "Lo que vais a vivir hoy es una experiencia enriquecedora", aseguró Piñera, que, más allá de la prueba en sí, guarda con cariño la primera vez que pisó el bus universitario. "Al igual que vosotros, yo nunca antes había tenido contacto con el ambiente universitario y fue algo que me motivó mucho de cara a saber lo que me esperaba al año siguiente", explicó la joven.

Junto a ella, otros dos ganadores, Lautaro Dean, de la edición de 2024, y Alberto González, que se hizo con el bronce en 2023. Los tres coincidieron en que lo mejor de haber ganado la Olimpiada es poder viajar a la fase nacional, que este año se celebrará entre los días 17 y 19 de junio en el Campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, en la que representarán a Asturias los tres mejores alumnos.

El Salón de Grados de la Facultad se quedó pequeño para acoger a los participantes en una jornada que volvió a batir récords de asistencia. "Este año sois un montón y nos sentimos muy orgullosos", celebró la vicedecana de estudiantes, Begoña González, subrayando el crecimiento sostenido de una convocatoria que no deja de ganar interés entre los estudiantes asturianos.

El acto contó, además, con la presencia del vicedecano de Internacionalización. Ambos dieron la bienvenida a los alumnos y destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la universidad a los jóvenes. Los tres mejores clasificados recibirán premios de 700, 475 y 250 euros, respectivamente, además de una tablet. La Olimpiada servirá también para elaborar un ranking por centros educativos.

Durante la charla, los antiguos ganadores compartieron sus vivencias con los participantes. Sara Piñera, ganadora en 2021, recordó entre risas cómo se presentó a la prueba pensando que "si suena la flauta…" y finalmente terminó alzándose con el triunfo. Más allá del premio, insistió en el componente humano de la experiencia, ya que, pese a las limitaciones derivadas de la pandemia en su edición, pudo conocer a estudiantes de toda España con los que aún hoy mantiene contacto.

Por su parte, Lautaro Dean, ganador en 2024, animó a los participantes a disfrutar del proceso y de la competitividad que surge durante la prueba. "Hay un componente de suerte, pero lo importante es la gente que vais a conocer", señaló, insistiendo en que se trata de una oportunidad única que merece la pena aprovechar.

Alberto González, tercer clasificado en 2023 y actual estudiante del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (DADE), quiso transmitir un mensaje de tranquilidad: "No tenéis nada que perder". Además, subrayó la amplitud de salidas que ofrecen los estudios relacionados con la economía y cómo permiten a los alumnos ir encontrando su camino con el tiempo. "Llegas pensando qué te vas a encontrar y acabas conociendo a gente muy afín a ti", añadió.

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La Olimpiada de Economía, organizada por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, tiene como principal objetivo fomentar el interés por los estudios de Economía y Empresa entre los jóvenes, además de reforzar los vínculos con el profesorado de Secundaria. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Corteva Agriscience y el Colegio de Economistas de Asturias, entidades que respaldan un evento que, año tras año, sigue creciendo tanto en participación como en relevancia.