El sello «Alfaya» reconocerá el uso de asturiano y fala en el ámbito empresarial

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte avanza en la promoción de las lenguas propias de Asturias con la publicación en el Bopa de la resolución que regula el uso del distintivo «Alfaya», marca asturiana d’usu llingüísticu, un instrumento destinado a reconocer y visibilizar el compromiso del tejido empresarial con el asturiano y el eonaviego.

La norma establece el procedimiento de acceso al distintivo, las condiciones para su uso y los derechos y obligaciones asociados, lo que consolida un marco estable y garantista para su implantación en el ámbito socioeconómico privado.

El distintivo permitirá identificar a empresas, profesionales y autónomos que integren el uso del asturiano o el eonaviego en su actividad, al tiempo que acreditará su grado de compromiso lingüístico en tres niveles —inicial, intermedio y de excelencia—.

Noticias relacionadas

La marca Alfaya contribuirá a normalizar la presencia de las lenguas propias en rotulación, etiquetado, comunicación corporativa o entornos digitales. Cualquier empresa o profesional interesados puede solicitar el distintivo Alfaya a través de la sede electrónica del Principado en el enlace miprincipado.asturias.es. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta la primera semana de abril. n