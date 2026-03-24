¿Cuál es la situación de los altos hornos de Arcelor en Asturias? Arrancarán el averiado a finales de junio pese a la huelga

ArcelorMittal prevé arrancar el horno alto "B" de Gijón a finales de junio. Pese a los retrasos en la reparación por la huelga de la industria auxiliar del metal, la multinacional mantiene junio como fecha de activación de la planta, que lleva desde octubre fuera de servicio. No obstante, si finalmente arranca en junio se prevé un plazo de dos meses para recuperar la plena capacidad de producción, que no llegaría hasta agosto.

La huelga en la industria auxiliar del metal impidió durante la segunda semana de este mes que se iniciaran las labores para abrir una "ventana" que permitiera el acceso de maquinaria al interior del horno alto "B" de Gijón. Finalmente, lo trabajos pudieron comenzar con retraso la semana pasada. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que en estos momentos se está extrayendo el material solidificado del interior del horno para abordar la reparación. Las mismas fuentes apuntaron que está previsto que el horno alto "B" arranque "a finales de junio.

A la parada por avería del horno alto "B" se sumó este martes una parada programada de mantenimiento del horno alto "A" de Gijón, el único que está activo en Asturias, para realizar mejoras en la cinta transportadora que alimenta de materia prima la instalación. Aunque en principio se anunció que la parada de mantenimiento se prolongaría hasta el próximo lunes, finalmente solo durará hasta el jueves.

De esta forma, las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias han interrumpido la producción de arrabio (hierro fundido) al coincidir la avería del horno alto "B" con una parada técnica del horno alto A. Esta situación crítica suspende la siderurgia integral en la región hasta el próximo jueves, obligando a trabajar en el resto de instalaciones siderúrgicas con las existencias de materia prima disponibles.

Por otro lado, el presidente de ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, colocó este martes la primera piedra de la futura factoría siderúrgica de Rajayyapetam en Andhra Pradesh (India). La inversión total se estima en más de 60.000 millones de euros que se desplegarán de forma escalonada.

La planta de Rajayyapeta tendrá una capacidad de 8,2 millones de toneladas anuales de acero de alta calidad y valor añadido. Se prevé que genere más de 100.000 empleos directos e indirectos.

"Llevo cincuenta años en la industria siderúrgica y puedo afirmar con toda sinceridad que lo que estamos construyendo aquí en la India es uno de los logros más destacados", afirmó Lakshmi Mittal.

La ubicación costera de la planta y su proximidad a uno de los yacimientos de mineral de hierro más ricos de la India, hará que se sus costes de producción sean muy competitivos, según destacaron fuentes de la multinacional siderúrgica.