Los taxistas asturianos abren un nuevo frente: reclaman ayudas directas por el impacto de la guerra en un sector del que viven 13.000 familias en la región

La Federación Asturiana Sindical del Taxi (FAST), organización mayoritaria del sector, ha solicitado al Gobierno del Principado de Asturias la puesta en marcha de ayudas directas específicas para esta actividad tras la reciente reunión mantenida con el sector del transporte por carretera de mercancías para abordar el impacto de la crisis energética. La organización se queja de que el taxi "vuelve a quedar en una posición de desventaja, a pesar de tratarse de un servicio público esencial del que dependen más de 1.300 familias en Asturias".

Consideran que las medidas aprobadas por el Gobierno, aunque incluyen al taxi, son "claramente insuficientes" y tratan de forma discriminatoria al sector. Ponen varios ejemplos: la ayuda directa se limita a 200 euros por vehículo, "muy por debajo de otros subsectores del transporte", y "deja fuera" a una parte importante del taxi asturiano como los diesel con taxímetro o los adaptados con movilidad reducida.

Todo ello para un transporte que, dicen, "garantiza la movilidad en zonas rurales, atiende a personas mayores y con discapacidad y complementa al transporte público en muchos concejos".

Tanto la federación como Asotax coinciden en la necesidad de corregir esta situación y reclamar una respuesta específica para el taxi asturiano. Ambas han pedido al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, con el que quieren reunirse de forma urgente, varias medidas: una línea de ayudas autonómicas directas para el taxi; que no se excluya a los profesionales por tipo de combustible o características técnicas del vehículo; y que se tenga en cuenta la realidad de los vehículos adaptados.

"Somos parte del servicio público y estamos soportando el mismo incremento de costes que el resto del sector", advierten.