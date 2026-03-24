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Las tensiones en Indra provocan que sea la empresa con mayor volatilidad en el Ibex

CC OO sale en defensa de Ángel Escribano y denuncia que los intentos de destituirlo podrían desestabilizar la compañía en un momento crítico para el rearme militar europeo

El taller de Duro en Barros. | JUAN PLAZA

El taller de Duro en Barros. | JUAN PLAZA

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La batalla por el control de Indra, con intentos por parte del Gobierno para que Ángel Escribano deje la presidencia, está provocando que la empresa de Defensa, con ambiciosos planes de expansión en Asturias, se convierta en el valor del Ibex más volátil en el último mes. Ha pasado de subir más del 32% este año a cerca del 3%. Su volatilidad a 30 días alcanza el 80%, frente al 25,6% del conjunto del Ibex 35.

En la sesión de ayer las acciones de Indra cayeron el 2,93%, mientras que el conjunto del selectivo subió el 1,04%.

En una inusual muestra de apoyo a un ejecutivo, Comisiones Obreras (CC OO) respaldó ayer al presidente de Indra, Ángel Escribano, tras la escalada de tensiones de la semana pasada, cuando la Sociedad Estatal de Participacipones Industriales (Sepi) señaló un posible conflicto de intereses en la propuesta de adquisición por parte de Indra de la empresa familiar de Escribano, EM&G, la señal más clara hasta el momento de que el gobierno quiere que renuncie. EM&E se ha retirado de las negociaciones de fusión, alegando que "actualmente no existen las condiciones para un acuerdo".

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"Resulta particularmente preocupante que las decisiones y el liderazgo que ahora se cuestionan fueran impulsados originalmente por las propias autoridades públicas, con pleno conocimiento de las circunstancias en ese momento", declaró CC OO, refiriéndose al cambio de postura del gobierno respecto a Escribano. El sindicato advirtió que los intentos de destituir a Escribano podrían desestabilizar la empresa de Defensa en un momento crítico para el rearme militar europeo. Señaló que esas actuaciones no son inocuas, ya que afectan de forma directa a la credibilidad del proyecto, a la confianza de los mercados y al empleo vinculado al grupo y a su ecosistema industrial.

Rechazo a la especualación con el taller de Barros

CC OO del Nalón se ha sumando al Gobierno de IU en Langreo y al PSOE del concejo para reclamar a Duro Felguera que no "obstaculice" el traspaso del taller de Barros a Indra. "Necesitamos industria real frente al intento de negocio con activos inmobiliarios", señaló el sindicato, que calificó de "inadmisible" la estrategia "especulativa" de Duro Felguera por pedir 16 millones por el taller.

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