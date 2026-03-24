Villaverde y Zapico coinciden en que la exigencia de calidad será oportunidad para limitar por una ley autonómica la llegada de universidades privadas en Asturias

El rector de la Universidad de Oviedo, Francisco Villaverde, y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, han coincidido este martes en la necesidad de ordenar el sistema universitario asturiano mediante una nueva ley autonómica que sitúe a la universidad pública en el centro y refuerce las exigencias de calidad para el conjunto del sector. Se trata precisamente del camino acordado por los socios del gobierno del Principado, PSOE e IU, tras la fisura abierta por la autorización de tres centros adscritos a universidades privadas.

Aunque inicialmente el rector había expresado sus recelos a que la norma fuese efectiva, ahora ve en el camino de establecer una exigencia de calidad la vía para limitar nuevas autorizaciones. Tanto él como Zapico han trasladado esa posición común tras una reunión en la que abordaron el acuerdo alcanzado por las fuerzas que sostienen al Gobierno del Principado sobre la futura normativa universitaria, así como la situación del proyecto de El Cristo.

En ese encuentro, Zapico aseguró además que el acuerdo entre el PSOE e IU supone la suspensión de la llegada de nuevos centros universitarios a Asturias, más allá de los dos autorizados (Oviedo y Avilés) y el tercero en tramitación (Gijón), mientras se avanza en la elaboración de la ley.

Villaverde aseguró que comparte “el planteamiento y comparto el enfoque de esa norma”, en referencia al acuerdo político sobre la futura ley universitaria asturiana. A su juicio, esa regulación “ahora se hace necesaria” porque el Principado ha pasado “de un sistema donde solo había una universidad, que era la pública de Asturias”, a otro escenario en el que “ya va a haber más universidades”, lo que “obviamente necesita una ordenación normativa”.

No obstante, en cuanto al terreno jurídico, Villaverde refirió que sus iniciales comentarios a la propuesta de ley se basaba “en el margen que nuestro sistema normativo le permite a las comunidades autónomas”, señaló. Aun así, recalcó que el camino elegido por el Principado le parece “el adecuado y correcto” porque insiste en una vía ya transitada por otras comunidades, con “la exigencia de la calidad”.

Calidad y planificación

Por su parte, Ovidio Zapico explicó que el objetivo de la reunión era trasladar al rector “de primera mano” el acuerdo alcanzado por las dos fuerzas políticas que sostienen al Gobierno asturiano. Ese pacto, según detalló, “suspende la llegada de más centros” a Asturias más allá de los tres que ya estaban en tramitación y abre el camino a un proyecto de ley en el que “la universidad pública se va a situar en el eje de la misma”.

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El consejero añadió que la futura norma garantizará la financiación de la Universidad de Oviedo, “no va a dar vías de financiación a la universidad privada” y “abre la puerta a la garantía de calidad de la educación universitaria que se desarrolla en Asturias”. En su opinión, el texto debe reforzar “la primacía de lo que tiene que ser la universidad pública”, a la que definió como “garante del equilibrio social” y de “la igualdad de oportunidades”, algo que consideró “totalmente irrenunciable”.