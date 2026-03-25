De Abajo, responsable de los centros de I+D de ArcelorMittal: "Europa no debe tirar la toalla en innovación pese a China"

"El modelo de innovación de China funciona y es muy difícil competir con él", destacó ayer el ingeniero asturiano Nicolás de Abajo, responsable global de los centros de I+D de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal . Pese a ello, señaló que "Europa no puede tirar la toalla en innovación" porque sus debilidades pueden convertirse en oportunidades.

Nicolás de Abajo abrió en la tarde de ayer en Oviedo las conversaciones del foro Collaborate Superautomate. Por la mañana, sus 500 participantes visitaron una veintena de empresas asturianas para conocer sus avances en automatización. De Abajo habló sobre "Modelos de innovación en tiempos de conflicto". Destacó que en el mundo hay tres grandes modelos, el de Estados Unidos, capitaneado por las grandes "empresas-Estado" que controlan el espacio digital; el de Europa, muy disperso (empresas de tamaño medio), fragmentado y reglamentado, y el de China, un modelo "basado en la inteligencia del dragón y la voracidad del tigre". De Abajo señaló que es "muy difícil" competir con ese último modelo basado en una fuerte apuesta por el crecimientos de las capacidades científicas, un claro apoyo político a la innovación (generando condiciones de mercado interno favorables) y una competencia feroz entre empresas.

Sin embargo, el ingeniero asturiano señaló que Europa "no debe tirar la toalla en innovación" porque sus debilidades pueden ser oportunidades. "Que la innovación esté en empresas medianas hace que sea más flexible y escalable para las pruebas; que el modelo sea fragmentado hace que sea descentralizado, y que esté reglamentado no es malo si no es un obstáculo", señaló.

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A la charla siguieron mesas redondas con protagonismo asturiano, como la protagonizada por Jacobo Cosmen (Alsa), Álvaro Platero (Gondán), Eva Pando (Caja Rural de Asturias) y María Calvo (FADE).