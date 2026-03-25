Agenda: qué hacer hoy miércoles 25 de marzo en Asturias

Oviedo

Coloquio en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre la situación de la mujer en Irán

El Club acoge a las 19.30 horas un coloquio sobre la situación de las mujeres en Irán en el contexto de guerra, con la participación de Nilufar Saberi, activista por los derechos de las mujeres; Maryam Hanardi, cineasta iraní; y Gonzalo Olmos, abogado y miembro de Amnistía Internacional. El acto será presentado por Hans van den Broek, sociólogo, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro de la Asociación Asturiana de Sociología.

RIDEA

El Salón de Actos del RIDEA (Palacio del Conde de Toreno) acoge a las 19.00 horas la conferencia "Pedro de Valdés: de la fundación de San Agustín de la Florida a la literatura inglesa del Renacimiento", impartida por Francisco Borge López, dentro del ciclo "Asturianos en Indias".

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SACO

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge a las 18.00 horas la presentación del libro "Historia del cine en España", de Juan Carlos de la Madrid y Christian Franco Torre, en un acto enmarcado en el festival SACO. La obra aborda el nacimiento del cine en el país como fenómeno sociocultural desde la perspectiva del espectador, analizando el desarrollo de la industria y su impacto en la sociedad a partir de fuentes diversas y estudios de ámbito local y regional.

El Navegante

El Teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de "El Navegante", dentro del festival SACO, presentada por Christian Franco y Juan Carlos de la Madrid, con entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Primavera

El Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música acoge a las 18.00 y 19.00 horas el "Concierto de Primavera I y II", con acceso libre hasta completar aforo.

Encuentro Coral de Música Religiosa

La iglesia de San Julián de los Prados acoge a las 20.00 horas la tercera jornada del III Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa, con la participación del Coro Amigos de la Ribera, dirigido por Javier Fernández Mejuto, y el Ochote Cantos del Fontán, bajo la dirección de Gorka Fernández del Castillo.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Charlas en la II Jornada de Moda con Historia en Gijón

La II Jornada de Moda con Historia se irá hoy al Centro Municipal de El Coto, en una actividad que dará comienzo a las 18.30 horas. Hasta las 20 horas se sucederán charlas con Sonia Galán (Doctora en Historia), que hablará a las 18.40 horas sobre "La llegada a Asturias de las mujeres modernas"; Elena Pérez Morán (técnica de los fondos museográficos del Muséu del Pueblu d’Asturies), que dará una charla sobre "Las entretelas de la colección de indumentaria del Muséu del Pueblu d’Asturies: conservación y exposición" (19.00 horas).

Charlas en la II Jornada de Moda con Historia en Gijón / Ayuntamiento de Gijón

A las 19.20 intervendrá Isabel Gómez Aguilera (licenciada en Geografía e Historia y en Historia del Arte) hablando sobre "Años veinte del siglo XX: la mujer, la moda y el arte". La última conferencia del día "Moda con historia: un proyecto para la difusión y la conservación del patrimonio textil asturiano", correrá a cargo de Luis Alberto Fernández González, coordinador de las jornadas. A las 20.00 horas habrá una mesa redonda con todos los ponentes.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hoy se inaugura, a las 11.30 horas, una nueva exposición en el museo etnográfico regional, titulada "Cartelos n’asturianu, 1976 – 2005". La muestra reúne la colección de carteles de la Fundación Belenos en los que se anunciaban actividades de promoción de la cultura asturiana o que directamente estaban escritos en asturiano. La colección está compuesta de 1.983 carteles.

Jornadas contra el racismo

En la Biblioteca de Monteana hoy habrá sesión de cuentacuentos a las 17.00 horas, con la temática del racismo, la xenofobia y la multiculturalidad.

CMI El Llano

En el salón de actos del Centro Municipal de El Llano, a las 18.00 horas tendrá lugar una charla sobre el nuevo reglamento de extranjería.

Iglesia de San Lorenzo

Dentro de la programación de conciertos corales del ciclo de Música sacra y religiosa 2026 que organiza Fecora, a las 20.15 horas en el templo se podrá disfrutar de las actuaciones del Grupo Vocal Quodlibet y la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar".

Iglesia de San Pedro

A las 18.30 horas, en el salón de actos del centro parroquial de San Pedro, se presentarán los trabajos de restauración del manto de la Virgen Dolorosa, con la intervención de la directora de Textiles y Restauración de la Real Fábrica de Tapices.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas dará comienzo la presentación del libro de Rafael Morán Rumoroso que lleva por título: "Universidad Laboral de Gijón. Su monumental contenido en obras de arte". La entrada es libre hasta completar aforo y habrá firma de ejemplares. La actividad está organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón y la presentación corre a cargo de Manuel Nevares, su presidente.

CMI Gijón Sur

En el salón de actos del centro municipal se representará hoy, a las 19.00 horas, la obra de teatro "Matadero", de Orbayu Teatro, con entrada libre hasta completar el aforo-

Teatro Jovellanos

Dentro del Ciclo Mujer que se celebra con motivo del 8 de marzo, hoy el grupo Teatro del Cuervo pone en escena "El buen marido. (Ostrogodia)", de Pilar G. Almansa, segunda entrega de la trilogía de Territorio violeta.

Laboral Centro de Arte

El teatro de la Laboral acoge una nueva sesión de "Mamma Mía! El Musical", a las 20.00 horas. Las entradas cuestan apartir de 44 euros.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Además, último día para visitar la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición "Presentes alternativos", del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto de Primavera del Julián Orbón

El alumnado del Conservatorio Profesional Municipal Julián Orbón ofrecen en el auditorio un concierto audición con entrada es libre hasta completar aforo.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Burger Fest Avilés 2026

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes "food trucks" participantes. El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

"La memoria de lo cotidiano" Obras de la colección Pérez Simón, en la Casa de Cultura

Esta exposición, articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas, en la Casa de Cultura de Avilés. Entrada libre.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"Mineros de La Camocha", documental en Mieres

El director Luis Felipe Capellín presenta en el salón de actos de la casa de cultura Teodoro Cuesta de Mieres su documental "Mineros de la Camocha". Tendrá además coloquio con los asistentes. Organiza la Asociación Amigos de Mieres. El acto comienza a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición de Huevos Pintos en Sama de Langreo

En breve se celebran las fiestas de los Huevos Pintos en Sama. A modo de prolegómeno, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado se puede ver, hasta el día 31, la exposición de huevos elaborados por niños y asociaciones de todo el concejo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición "Fe", de Tania Blanco, una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. En esta nueva serie, la artista centra la mirada en entornos portuarios e industriales como El Musel (Gijón), la ría de Avilés y el corredor que une ambas ciudades, además del almacén de refractarios de ArcelorMittal Sotiello, atendiendo al residuo que tiñe de rojo sus alrededores: el hierro. Blanco se interesa por este material por su doble condición: materia prima básica de la industria y elemento presente en la sangre de los mamíferos, vínculo que convierte el paisaje industrial en una suerte de "arteria" que ha transformado el territorio durante décadas. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

La exposición "Sidra 2025" recala en Caravia

La Casa de Cultura de Caravia exhibe hasta el 28 de marzo la exposición "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde el ámbito de la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, de autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo es doble: celebrar la cultura sidrera y, al mismo tiempo, mostrar distintas interpretaciones y miradas —literarias y gráficas— sobre el tema, con variedad de estilos, técnicas y enfoques artísticos. Horario: lunes y jueves, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas; los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

MXXIV Semana Cultural de Cangas del Narcea

Dentro de la programación de la Semana Cultural de Cangas del Narcea, el Teatro Toreno acoge a partir de las 20.00 horas un concierto de guitarra clásica protagonizado por Pablo Menéndezo.

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, se expone Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 1 de abril la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido y plantea, desde un enfoque íntimo, la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una perspectiva antropológica, el proyecto se articula como un ensayo visual sobre la relación entre seres humanos y paisaje, la percepción del territorio y su transformación a manos del ser humano. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Luarca

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Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.