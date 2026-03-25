La agroalimentación asturiana exhibe músculo en Barcelona

Los productos agroalimentarios asturianos exhiben músculo en el salón Alimentaria-Hostelco, en Barcelona, por donde se prevé que pasen más de 107.000 visitantes –fueron los de la edición anterior, de 2024–, que podrán conocer miles de productos agroalimentarios españoles y del resto del mundo. Hay 3.300 empresas expositoras, de las que 1.200 son internacionales, llegadas de 70 países distintos; además hay dos congresos -uno internacional sobre la industria agroalimentaria, y otro sobre restauración colectiva-; se organizan 350 actividades y se prevé generar un impacto de 180 millones de euros para la ciudad.

Los alimentos asturianos están representados en Barcelona de la mano de queso La Peral, conservas Agromar, Sidra Mayador, Mantequerías Arias y queso Rey Silo. Según explican, las empresas asturianas han logrado contactos internacionales con acuerdos de exportación en Hong Kong, Sudáfrica, además de llamar la atención de otros países como Alemania, Hungría, Filipinas, e incluso Seychelles.

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«Además hemos logrado muchos contactos en tiendas, restaurantes y distribuidores de toda España y sur de Francia», explican los empresarios asturianos. Quesos La Peral, Mantequerías Arias y Mayador cuentan con expositor propio, mientras que Agromar tiene espacio en el stand conjunto de Luxury Spain y Rey Silo, en el de pequeñas queserías