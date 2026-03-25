Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con "cuerpos extraños": afecta vecinos de Asturias

Ir a la compra es una de las tareas que más veces realizamos a lo largo de la semana. Llegar, adquirir nuestros productos favoritos para comer o cocinar, pagar y marcharse a casa. Son miles lo alimentos que entran y salen a diario en los supermercados de España y, aunque pasan diferentes controles de claidad y seguridad, siempre se puede 'colar' algún lote que tenga algún defecto que peuda resultar perjudicial apra la salud del consumidor.

Para actuar como vigilante y evitar situaciones que puedan poner en peligro a los consumidores, existe la Agencia Española de Seguridad y Alimentación y Nutrición (Aesan), que avisa a la ciudadanía de la retirada de alimentos a través de su portal digital. Y eso es lo que recientemente ha hecho con el anuncio de la retirada de unos quesos.

"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra relativa a la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado.

Los datos de los productos implicados son las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, del lote 2426026 y con fecha de caducidad 05.06.2026.

Tal y como informan desde Aesan, estos productos se han vendido en supermercados de comunidades vecinas de Asturias. "Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) integra y desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable.

Es un Organismo Autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego y funcionalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo.