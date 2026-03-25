Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con "cuerpos extraños": afecta vecinos de Asturias

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos"

Personas realizan compras en un supermercado EFE/ Alberto Boal

Personas realizan compras en un supermercado EFE/ Alberto Boal / Alberto Boal / EFE

Manuel Riu

Ir a la compra es una de las tareas que más veces realizamos a lo largo de la semana. Llegar, adquirir nuestros productos favoritos para comer o cocinar, pagar y marcharse a casa. Son miles lo alimentos que entran y salen a diario en los supermercados de España y, aunque pasan diferentes controles de claidad y seguridad, siempre se puede 'colar' algún lote que tenga algún defecto que peuda resultar perjudicial apra la salud del consumidor.

Para actuar como vigilante y evitar situaciones que puedan poner en peligro a los consumidores, existe la Agencia Española de Seguridad y Alimentación y Nutrición (Aesan), que avisa a la ciudadanía de la retirada de alimentos a través de su portal digital. Y eso es lo que recientemente ha hecho con el anuncio de la retirada de unos quesos.

"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra relativa a la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado.

Los datos de los productos implicados son las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, del lote 2426026 y con fecha de caducidad 05.06.2026.

Tal y como informan desde Aesan, estos productos se han vendido en supermercados de comunidades vecinas de Asturias. "Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) integra y desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable.

Noticias relacionadas y más

Es un Organismo Autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego y funcionalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
  4. Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
  6. Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
  7. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  8. La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”

La agroalimentación asturiana exhibe músculo en Barcelona

La agroalimentación asturiana exhibe músculo en Barcelona

El nuevo gerente de la gran área sanitaria de Oviedo, Centro y Suroccidente "ya trabaja" en reducir listas de espera: "Sabemos que han empeorado en algunos casos"

El nuevo gerente de la gran área sanitaria de Oviedo, Centro y Suroccidente "ya trabaja" en reducir listas de espera: "Sabemos que han empeorado en algunos casos"

Convocatoria por Asturies acusa al PP de tener "secuestrada" la ley que prohibiría menores en los toros

Convocatoria por Asturies acusa al PP de tener "secuestrada" la ley que prohibiría menores en los toros

El número de peticiones de eutanasia que registra Asturias y el plazo en el que tramita cada caso: la mayoría ya son por cáncer y no por enfermedades neurológicas

El número de peticiones de eutanasia que registra Asturias y el plazo en el que tramita cada caso: la mayoría ya son por cáncer y no por enfermedades neurológicas

Así fue el bautizo del nieto "asturiano" de Emilio Aragón, con la Cruz de la Victoria como obsequio: "Te llamas Pelayo como el rey que decidió que ninguna derrota era definitiva"

Así fue el bautizo del nieto "asturiano" de Emilio Aragón, con la Cruz de la Victoria como obsequio: "Te llamas Pelayo como el rey que decidió que ninguna derrota era definitiva"

Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con "cuerpos extraños": afecta vecinos de Asturias

Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con "cuerpos extraños": afecta vecinos de Asturias

El PP respalda suprimir la regla de gasto, pero acusa a Barbón de querer "tapar sus vergüenzas"

El PP respalda suprimir la regla de gasto, pero acusa a Barbón de querer "tapar sus vergüenzas"

La Policía Nacional emite una alerta general que salpica a los asturianos: "No lleves tú móvil junto a tu documentación y el dinero"

La Policía Nacional emite una alerta general que salpica a los asturianos: "No lleves tú móvil junto a tu documentación y el dinero"
Tracking Pixel Contents