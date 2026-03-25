Alicia Francos Pérez, ginecóloga: "La reproducción asistida no ofrece certezas absolutas; la transparencia de los profesionales es vital porque están en juego grandes expectativas"

Soy ginecóloga, y me dedico a ayudar a parejas con problemas de reproducción desde hace 17 años. Lo he hecho en centros muy grandes en diferentes ciudades de nuestro país y hoy soy la Directora Médica de la Clínica Emby de Oviedo.

Tengo 50 años y mi vida ha transcurrido en paralelo al nacimiento y desarrollo de mi especialidad: la Reproducción Asistida Humana.

La primera niña nacida tras una fecundación in vitro fue Louise Joy Brown en 1978. Con ella nació la reproducción asistida, surgiendo una nueva especialidad médica en la que la ciencia se puso al servicio de uno de los deseos más profundos de los seres humanos: el de ser padres.

Desde 1978, ha cambiado mucho en la reproducción asistida. Como ciencia, ha "volado" sobre la tecnología, la medicina y, sobre todo hoy en día, sobre la genética. Por eso, a quienes nos dedicamos a ella con pasión nos exige algo más que experiencia. Requiere de nosotros un estudio continuo, atención constante a los avances y una mirada crítica para evitar caer en la rutina.

"Dedicarse a la reproducción asistida conlleva un estudio continuo, atender a los avances y una mirada crítica para no caer en la rutina" Alicia Francos Pérez — Ginecóloga

Pero no solo ha cambiado la especialidad en sí; también lo ha hecho el perfil de nuestros pacientes. Hace años, las causas más frecuentes de esterilidad eran tubáricas o masculinas. Hoy en día son cada vez más frecuentes las parejas que llegan a nuestras consultas con un factor femenino ligado a la edad, que condiciona muy negativamente el pronóstico.

La vida ha hecho que las mujeres tengamos que postponer cada vez más la maternidad. La sociedad nos ha vuelto más estrictas con nosotras mismas: no nos planteamos la maternidad sin una carrera, un puesto de trabajo estable, una casa o la pareja "perfecta". Y cuando nos decidimos a dar el paso, muchas veces nuestra edad limita nuestras posibilidades de ser madres.

Estos cambios en la reproducción asistida han hecho que la sanidad pública, a pesar de todos los esfuerzos por ayudar a las parejas, no pueda adaptarse plenamente. Por un lado, los avances técnicos que en la medicina privada ya están plenamente instaurados, como la biopsia embrionaria para aneuploidías, aún no han sido implementados. Por otro lado, las largas listas de espera provocan una pérdida de oportunidad a muchas parejas que mes a mes ven cómo su deseo de ser padres no se hace realidad, mientras que la reserva ovárica femenina disminuye de manera irreversible.

Para intentar dar respuesta a estos desafíos, en nuestro país han surgido en los últimos años numerosas clínicas privadas. Pero formar parte de la medicina privada también nos obliga a ser especialmente cuidadosos. Es fácil caer en mensajes simplificados —"garantizar la gestación", "embarazo en un año"— que, aunque puedan resultar atractivos, no reflejan la complejidad real de este proceso.

Por eso, es fundamental hablar con honestidad. Tal y como señala el Grupo de Trabajo para el Usuario de la Sociedad Española de Fertilidad, debemos ofrecer a los pacientes toda la información necesaria sobre los resultados de nuestras técnicas. La reproducción asistida no ofrece certezas absolutas: las tasas reales de gestación por transferencia, en términos generales, están por debajo del 50 %. Por lo tanto, teniendo en cuenta que lo que está en juego son expectativas tan profundas, la transparencia deja de ser solo recomendable para convertirse en imprescindible.