Así fue el bautizo del nieto "asturiano" de Emilio Aragón, con la Cruz de la Victoria como obsequio: "Te llamas Pelayo como el rey que decidió que ninguna derrota era definitiva"

"Querido Pelayo, hoy has recibido un nombre que pesa como la piedra de los Picos de Europa y brilla como el mar de nuestro querido Cantábrico. Te llamas Pelayo como el primer rey asturiano que en un rincón de Covadonga decidió que ninguna derrota era definitiva mientras siguiera viva la esperanza...".

Así empieza el discurso que el padrino del nieto "asturiano" de Emilio Aragón pronunció el pasado sábado en el bautizo del hijo de Nacho Aragón y la influencer Bea Gimeno. Tras la ceremonia del bautismo, la joven pareja y su familia celebró un pequeño acto en medio del campo. Fue allí donde el empresario Hugo Rodríguez de Prada, marido de Ichi Aragón, hermana de Nacho Aragón, dirigió unas emotivas palabras a su ahijado Pelayo, de cuatro meses, que no solo emocionaron a los allí presentes, sino a multitud de desconocidos, gracias a un vídeo colgado en redes sociales.

Fue un discurso muy asturiano. No solo por el significado del nombre del pequeño, sino también por la Cruz de la Victoria que le regalaron. Y es que Nacho Aragón es nieto del reconocido otorrino ovetense Manuel Fernández-Vega, que falleció en 2023 a los 90 años de edad. Manuel era el hermano menor de Luis y Álvaro Fernández-Vega, fundadores del famoso instituto oftalmológico ovetense.

Una cruz hecha con el marfil de su bisabuelo ovetense

"Como tu padrino, he querido que lleves contigo un símbolo de esa historia: la Cruz de la Victoria. Pero no es una cruz cualquiera. Ha sido diseñada por tu tía abuela Belén y tallada a mano en marfil por un artesano de 81 años. No es un marfil cualquiera, porque este perteneció a tu bisabuelo Tito, un material noble y perdurable como él. Esta pieza representa lo que somos: familia", pronunció Hugo Rodríguez de Prada.

"Arreya contentu"

"Si le das la vuelta a esta cruz, leerás dos palabras que quiero que sean tu brújula: 'Arreya contentu'. La vida te presentará batallas como se las presentó al primer Pelayo. Habrá momentos en los que el camino sea empinado, como una subida a las cumbres de nuestra tierra. Otros días el mundo te dirá que la victoria consiste en tener poder, dinero o fama, no les creas. La verdadera victoria, la única que se merece ese nombre, es la que se conquista a través del amor y la felicidad", continuó.

"'Arreya contentu' significa que empujes la vida con ganas, que camines firme, pero que lo hagas siempre con alegría en el corazón. Porque quien vive con amor y sabe afrontar la felicicidad en lo pequeño, ha vencido antes de empezar. Un rey no es quien domina una tierra, sino quien gobierna su propio destinoi siendo feliz y haciendo felices a los demás. Que esta cruz te recuerde siempre que tu fuerza nace de tus raíces asturianas, cubanas y andaluzas. Tu escudo es el amor que hoy te rodea. Tu victoria es tu sonrisa. Camina siempre con la cabeza alta y el alma ligera. Arreya con fuerza, Pelayo, pero sobre todo 'Arreya contentu'", remató, haciendo llorar al propio Nacho Aragón.

Felicitaciones

El discurso, compartido por Ichi Aragón en sus redes sociales, emocionó a más de uno. "Ufff que bonito Ichi!!!! Como asturiana que soy se me ponen los pelos de punta y el corazón encogido!!! Arreya contentu Pelayo, Asturias te recibe con los brazos abiertos!!!", reaccionó una seguidora. "No sé si tendrá algo que ver con que soy asturiana y mi hijo se llama Pelayo, pero me ha gustado tanto que lo he tenido que escuchar varias veces y no he podido dejar de llorar. Qué bonito", escribió otra. "No puede ser más bonito. Como asturiana, me he emocionado. Pelayo tiene un gran apoyo en su padrino y en su familia", apuntó otra más.