La DGT alerta del tráfico en Asturias para Semana Santa: aviso clave con la baliza V-16 y puntos conlictivos, entre ellos el Huerna

Asturias se prepara para una Semana Santa con mucho volante: se prevén 422.000 desplazamientos por carretera en la operación especial que comienza este viernes a las 15.00 horas y dura hasta el lunes 6 de abril. La primera fase —de viernes a domingo— concentrará 116.000 movimientos de largo recorrido, con refuerzo de vigilancia, medidas de regulación y un recordatorio que la Dirección General de Tráfico (DGT) considera esencial: si hay que detener el coche por una incidencia, es obligatorio utilizar la luz de preseñalización V-16.

La operación se divide en dos fases. La primera va del viernes 27 (15.00 horas) al domingo 29 (00.00), y la segunda del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en varias comunidades. En el conjunto del país se esperan más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido. Tráfico llama especialmente a la prudencia de los motoristas: el año pasado murieron 27 personas en siniestros de Semana Santa en España, “ninguna de ellas en Asturias”, y el objetivo es que “todos podamos disfrutar de unos días de descanso sin incidencias”.

Para dar cobertura a la operación, se desplegarán medios humanos y técnicos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, centros de gestión, personal de mantenimiento y servicios de emergencias, además de radares fijos y móviles, cámaras de control de uso del móvil y del cinturón y medios aéreos que volarán durante todos los días del operativo. En los momentos de más intensidad se habilitarán carriles reversibles y adicionales, se propondrán itinerarios alternativos, se paralizarán obras cuando proceda y se aplicarán restricciones a camiones en determinados tramos, fechas y horarios.

Balizas V-16

El aviso más llamativo de este año llega con dos novedades que afectan directamente al conductor. La primera, la obligación de llevar y usar la V-16 si se produce una incidencia que obligue a detener el vehículo: la señalización no solo es “física” con la luz, sino también “virtual”, porque se transmite a navegadores y paneles informativos para que el resto adopte medidas de prevención. La segunda es la mejora del teléfono 011, que incorpora inteligencia artificial para ofrecer un servicio más ágil, con transcripción automática de las conversaciones y otras herramientas de análisis.

Puntos conflictivos en Asturias

En Asturias, Tráfico identifica puntos conflictivos donde pueden darse retenciones o circulación lenta. Entre los más destacados figura la A-8 a la altura del túnel de Villaviciosa (punto kilométrico 355), donde se prevén retenciones por aminoración de la velocidad; la autopista del Huerna (AP-66) en el p.k. 75+700, con un bypass por un desprendimiento de tierra en ladera sentido Gijón y limitación de velocidad a 40 km/h; la A-64 en los enlaces de Parque Principado; y la N-634a en la intersección del Portazgo (p.k. 341+500), con riesgo de colas en dirección a Covadonga. También se señala la AS-264 a la altura de Poncebos, con regulaciones para evitar el colapso, y el entorno de Puente de Ujo (A-66 y AS-375), con gran afluencia en determinados tramos y horas.

La DGT recomienda, además, rutas alternativas para aliviar los ejes más cargados. Por ejemplo, para ir hacia Cangas de Onís, Covadonga, Picos de Europa o Arriondas, sugiere circular por la A-8 hasta la salida 319 (Ribadesella) y continuar por la N-634 hasta Arriondas. Para desplazamientos entre Oviedo y Gijón, plantea como alternativas la AS-II o la AS-I enlazando con la A-64. También se prevén regulaciones en intersecciones conflictivas y restricciones de acceso a la CO-4 en determinadas fechas y franjas, salvo vehículos autorizados.

Tráfico cierra su mensaje con recomendaciones de sentido común: planificar el viaje con antelación, informarse del estado de las carreteras, no usar el móvil al volante, no conducir tras consumir alcohol u otras drogas y respetar los límites de velocidad. Y remata con una consigna directa: “Lo importante es llegar y volver para contarlo”.