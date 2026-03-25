La DGT se pone seria en Semana Santa en Asturias: limitación de velocidad a 40 km/h y viglancia de la guantera del conductor

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos, en los que está previsto que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera (422.000 de ellos en Asturias), hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad valenciana).

La Operación Especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos (116.000 en Asturias), y, la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

En la Semana Santa del año pasado, fallecieron a nivel nacional 27 personas en 26 siniestros de tráfico (ninguna de ellas en Asturias), de los cuales 8 eran motoristas.

La DGT recuerada que, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo y tener a mano en la guantera la baliza v-16. Y es que el aviso más llamativo de este año llega con dos novedades que afectan directamente al conductor. La primera, la obligación de llevar y usar la V-16 si se produce una incidencia que obligue a detener el vehículo: la señalización no solo es “física” con la luz, sino también “virtual”, porque se transmite a navegadores y paneles informativos para que el resto adopte medidas de prevención. La segunda es la mejora del teléfono 011, que incorpora inteligencia artificial para ofrecer un servicio más ágil, con transcripción automática de las conversaciones y otras herramientas de análisis. No teenr la baliza en caso de avería supone una multa de 100 euros.

Tráfico insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino.

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Para los que no conozcan la región y vayan a venir a pasar unos días de descanso, en Asturias, Tráfico identifica puntos conflictivos donde pueden darse retenciones o circulación lenta. Entre los más destacados figura la A-8 a la altura del túnel de Villaviciosa (punto kilométrico 355), donde se prevén retenciones por aminoración de la velocidad; la autopista del Huerna (AP-66) en el p.k. 75+700, con un bypass por un desprendimiento de tierra en ladera sentido Gijón y limitación de velocidad a 40 km/h; la A-64 en los enlaces de Parque Principado; y la N-634a en la intersección del Portazgo (p.k. 341+500), con riesgo de colas en dirección a Covadonga. También se señala la AS-264 a la altura de Poncebos, con regulaciones para evitar el colapso, y el entorno de Puente de Ujo (A-66 y AS-375), con gran afluencia en determinados tramos y horas. La DGT recomienda, además, rutas alternativas para aliviar los ejes más cargados. Por ejemplo, para ir hacia Cangas de Onís, Covadonga, Picos de Europa o Arriondas, sugiere circular por la A-8 hasta la salida 319 (Ribadesella) y continuar por la N-634 hasta Arriondas. Para desplazamientos entre Oviedo y Gijón, plantea como alternativas la AS-II o la AS-I enlazando con la A-64. También se prevén regulaciones en intersecciones conflictivas y restricciones de acceso a la CO-4 en determinadas fechas y franjas, salvo vehículos autorizados.