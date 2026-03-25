Las diferencias en el paro en Asturias: la tasa de los extranjeros dobla la del resto de la población

La tasa de paro de los extranjeros que residen en Asturias dobla la que tienen los españoles. En el caso de los primeros, la tasa es del 16,51%, frente al 8,83% de los segundos, según los datos de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dentro de la tasa de paro de los extranjeros residentes en Asturias hay notables diferencias en función de la procedencia. Así, en el caso del los extranjeros procedentes de la Unión Europea la tasa es del 10,42%, mientras que en el caso de los extranjeros de países no pertenecientes a la UE la tasa asciende hasta el 18,08%.

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La población activa de Asturias, situada en 475.100 personas, está creciendo en los últimos años gracias a la llegada de población extranjera, que ya aportó en 2025 un total de 42.000 personas, 7.700 más que el año anterior. De esos 42.000 activos de fuera de España, 35.100 están ocupados y 6.900 en paro. La tasa de desempleo es del 16,51%.